En 2020, le groupe Herige annonçait les grandes lignes de son projet de transformation durable et affichait son objectif d'être la référence dans son secteur, en contribuant à la décarbonation de la construction. Une ambition qui se réalise en 2021 avec un chiffre d'affaires record de 712 millions d’euros, mais également au premier trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires en progression de 10,3%. A horizon 2025, ce dernier entend poursuivre son développement et réaffirme ses priorités.

Le groupe Herige, qui entend poursuivre son développement, réaffirme ses priorités à horizon 2025 en s’engageant pour « une performance sociale et environnementale ».

« Plus que jamais, les choix stratégiques entrepris se révèlent pertinents et nous confortent dans notre capacité à poursuivre nos ambitions de croissance rentable tout en veillant à l'équilibre social du Groupe et à l'impact de ses activités sur l’environnement. Devenir une référence de qualité, de proximité et d’engagement environnemental constitue un défi ambitieux », déclare Benoît Hennaut, président de Herige, lors d’une conférence de presse dédiée.

Réduire l’impact de ses activités

Tout en restant vigilant face aux évolutions de la crise sanitaire, ainsi qu’aux tensions inflationnistes liées à la guerre en Ukraine, Herige veut toujours autant agir pour la planète, en renforcant sa politique environnementale et sa stratégie climat.

Au travers de sa filiale de négoce de matériaux VM, le groupe espère affiner ses spécialités et son parcours client afin de porter sa croissance et de consolider sa marge opérationnelle, à travers le développement de son offre bois, libre-service, isolation et plâtre. Par ailleurs, avec l’acquisition d’Audouin & Fils Béton pour la revalorisation de ces bétons, Herige vient également compléter la dynamique de croissance engagée. Tout comme Edycem, la branche béton du groupe, qui ambitionne de s’impliquer encore plus dans la transition bas carbone du secteur de la construction.

Côté menuiserie industrielle, la filiale Atlantem poursuit l’accélération de sa transformation en enregistrant une croissance dynamique en 2021, notamment grâce à la montée en puissance de son usine AM-X de Saint-Sauveur-des-Landes. L’activité cherche à se poursuivre sur cette lancée, en misant notamment sur la sécurité et le bien-être au travail.

L’ambition environnementale de Herige se confirme par la signature d’un partenariat avec WWF en 2021, pour une durée de trois ans. Il porte notamment sur l’accompagnement pour l’élaboration de la trajectoire climat.

Une politique RSE ambitieuse

Pour sa politique RSE, le groupe Herige annonce avoir structuré une gouvernance « claire et lisible » afin de « mieux incarner sa stratégie » et a déployé différents outils et indicateurs pour mesurer les avancées sur ces sujets. « La priorité est d’être dans le « faire » en encourageant la prise d’initiative afin de favoriser au mieux l’appropriation de ces enjeux par toutes nos parties prenantes », explique Caroline Lutinier, directrice RSE et communication chez Herige.

Ambitieuse, la politique RSE « doit rayonner de l’interne à l’externe », précise Herige, annonçant ainsi le projet de créer un comité des parties prenantes externes. « La communication sera donc essentielle afin de fédérer et favoriser l’engagement de chacun. C’est notamment tout l’objet du collectif Graines d’impact », souligne Caroline Lutinier. L’objectif ? Mieux partager la feuille de route et renforcer leur engagement. Chaque mois, une newsletter est diffusée afin de créer un rendez-vous collectif.

Augmenter l’accueil d’alternants

Alors que le secteur du bâtiment doit faire face à une pénurie de main d'œuvre, le groupe Herige ambitionne de renforcer ses équipes en recrutant plus. En 2021, les embauches de salariés de moins de 30 ans représentaient près de 38 % des recrutements contre 24 % en 2020. Afin d’affirmer sa politique de diversité, Herige poursuit en parallèle ses recrutements de seniors (collaborateurs de plus de 50 ans) qui représentent 15 % des nouveaux arrivants. Le recrutement de femmes est également passé de 20 % en 2020, à 26 % en 2021.

Le groupe s’appuie également sur le Plan Jeunes qui prolonge ses aides jusqu’au 30 juin 2022, afin d’augmenter l’accueil d’alternants (33 en 2020 et 60 en 2021). « Nous avons des convictions fortes et nous nous appuyons sur un état d’esprit d’énergie et de confiance. Nous sommes un collectif uni pour une performance globale, impactante à tous les niveaux », conclut Benoît Hennaut.

Marie Gérald

