Isonat, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans les isolants biosourcés, accueille son nouveau directeur général, Christophe Rogier, et annonce un important programme d'investissements pour doubler les capacités de production de son usine de Mably (42).

Christophe Rogier commence sa carrière en 1997, en tant qu’ingénieur développement, puis chef de projet et responsable industriel dans le vitrage. En 2007, il se voit successivement confier la direction de l’usine Saint-Gobain Glass d’Aniche, la direction industrielle des activités Solar Glass, et la direction des investissements de Sekurit France. Il rejoint ensuite Isover en juillet 2018, au poste de directeur de l’usine de Chalon-sur-Saône.

5 millions d'euros pour doubler la capacité de production

Depuis le 1er janvier 2021, il est devenu directeur général d'Isonat. Alors que le gouvernement mise sur la rénovation énergétique dans le plan de relance et que le marché français de l'isolation devrait doubler d'ici 2025, Christophe Rogier aura notamment pour mission de gérer deux phases d'investissements successives visant à doubler la capacité de production de l'usine de Mably (42). Ces investissements représenteront une somme de 5 millions d'euros, et permettront de passer à 19 000 tonnes de panneaux isolants en 2021, puis à 42 000 tonnes en 2023.

« Je souhaite qu’Isonat atteigne rapidement une capacité de production maximale à Mably, associée à une montée en compétences du personnel. Le doublement de la capacité de production de l’usine nous amènera à développer une politique active de recrutement avec l’embauche à terme de 30 à 40 personnes », explique le nouveau directeur général d'Isonat.

Christophe Rogier entend également poursuivre le développement qualitatif et normatif des produits biosourcés pour répondre au mieux aux besoins et aux défis des nouvelles réglementations. Pour cela, l'entreprise peut compter sur son centre de recherche d’isolation biosourcée (CRIB), qui permettra de développer et proposer des solutions durables à ses clients.

