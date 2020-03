Kinedo, spécialiste français dans les activités douche, balnéo et spa, présente ses nouveaux receveurs extra-plats : Kinemoon. Anti-dérapantes et esthétiques, ces nouveautés se déclinent en cinq coloris, deux formes, seize tailles et sont accompagnées de trois grilles d’évacuation assorties aux receveurs.

L’enseigne Kinedo dévoile sa nouvelle gamme de receveur extra-plat (avec 2,6 centimètres de ressaut extérieur maximum) : Kinemoon, nommée en hommage du 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la lune. Le spécialiste des activités douches est fière de présenter sa nouvelle création à ses clients pour qui l’entreprise “décroche la lune”.

Le confort client

Fait en texture aspect pierre, ce receveur extra-plat anti-dérapant, offre un esthétisme minéral. Kinedo joue “la carte de l’authenticité” et répond à une tendance client, à la recherchent d’un esthétisme naturel. Découpable sur quatre côtés, en décaissement total, partiel ou sans, Kinemoon se décline en seize tailles avec deux formes, carrés ou rectangulaires et cinq coloris (gris anthracite, gris pierre, sable, noir et blanc). La gamme est également accompagnée de trois grilles d’évacuation métalliques pouvant s’accorder à la couleur du receveur de douche

Kinedo, avec sa nouvelle gamme Kinemoon, allie technicité et esthétisme. Conçue à base de Biolex, matériau constitué d’une charge minérale et d’une résine acrylique, Kinemoon conserve une rigidité dans le temps. Par ailleurs, sa surface en gelcoat lui offre une résistance aux chocs, rayures… Avec sa texture aspect pierre, l’adhésion au sol est plus optimale, atteignant la classe la plus haute : PN24 (pieds nus sur une surface mouillée et savonneuse, avec l’inclinaison du receveur allant jusqu’à 24°). La bonde de douche est elle aussi un allié performant, avec son débit de 24 litres par minutes.

La facilité pour l’installateur

Côté installation, les receveurs Kinemoon sont facilement adaptables et peuvent se découper sur les quatre côtés, pour une précision et finition de qualité. Ce receveur est, selon Kinedo, idéal pour les “projets de douche à l’italienne”. Selon les restrictions d’installations imposées par la paroi, les receveurs sont découpables et perçables sur les contours. Cet ajustement sur-mesure peut « s’effectuer à la commande en usine ou bien directement sur chantier à l’aide d’une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm minimum ». Grâce à ce receveur modulable, la marque assure qu’avec “Kinemoon tout est possible”.

D.T.

Photo de une : ©Kinedo