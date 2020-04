Depuis 2015, l’application Bativigie permet de lutter contre le travail illégal en contrôlant l’identité de tous les intervenants sur chantier. Aujourd’hui, l’entreprise annonce lancer une nouvelle version de l’application intégrant « Coronavigie », une extension qui permet de vérifier que les opérateurs portent bien leurs EPI, et notamment leur masque, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Bativigie, plateforme de contrôle des intervenants sur chantier et qui permet initialement de lutter contre le travail illégal, annonce le lancement de « Coronavigie », qui fait désormais office de nouvel onglet dans l’application.

Vérifier le bon port des EPI sur chantier

Étant­ donné l’épidémie de Covid-19 et la reprise progressive de l’activité sur les chantiers, les équipes de Bativigie, basées à Toulouse, ont développé cette nouvelle fonctionnalité, qui vise à vérifier le bon port des équipements de protection individuelle (EPI) afin de mettre en application les règles édictées par le guide de l’OPPBTP, publié le 2 avril dernier.

Alors que l’application Bativigie permet habituellement de vérifier l’identité d’un intervenant sur chantier, grâce à une dizaine de points de contrôle (carte d’identité, attestation Urssaf, déclaration de détachement etc.), elle servira désormais également à s’assurer que les opérateurs portent tous correctement leurs EPI, et notamment leur masque.

Remonter les incidents aux donneurs d’ordre et employeurs

« Très concrètement, lors d’un contrôle, l’opérateur en charge de celui-ci va systématiquement procéder à une vérification visuelle de la présence des équipements de protection attendus. Si un défaut est constaté sur un intervenant, celui-ci ne pourra pas accéder au chantier ou site de production. Une déclaration d’incident est activée par notre plateforme, avec une notification simultanée au donneur d’ordre et à l’entreprise employeur. Cette dernière devra alors s’assurer que son salarié dispose des équipements nécessaires et en adopte le bon port », explique Frédéric Pradal, créateur et dirigeant des plateformes Bativigie/Activigie.

Il souligne que cette nouvelle fonctionnalité pourra éventuellement servir de preuve de vigilance en cas de contrôle des autorités.

Cette nouvelle version est d’ores et déjà disponible et peut être téléchargée sur Apple Store ou Play Store. Elle est entièrement gratuite et sans surcoût pour les utilisateurs des plateformes Bativigie/Activigie. L’application sera par ailleurs enrichie les prochaines semaines et mois, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et réglementaire.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock