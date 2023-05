L'École Gustave et SOS Accessoire forment les apprentis-plombiers à la réparation d'électroménager

SOS Accessoire s'associe à l'École Gustave pour offrir aux élèves-plombiers une formation pour effectuer des interventions rapides sur les lave-linge et lave-vaisselle. Ce partenariat vise à renforcer les compétences des futurs professionnels en leur permettant d'intervenir efficacement sur les pannes courantes des appareils électroménagers.

SOS Accessoire et l'École Gustave annonce avoir conclu un partenariat pour compléter la formation des élèves-plombiers en leur enseignant les gestes de base pour les interventions d'urgence sur les lave-linge et lave-vaisselle.

L’objectif ? Aider les élèves à monter en compétence et à se préparer à toutes les situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans leur métier.

En effet, lorsqu'un particulier est confronté à une fuite d'eau, il est souvent tenté d'appeler un plombier, pensant qu'il s'agit d'un problème de tuyauterie. Cependant, il arrive que la fuite provienne d'un appareil électroménager, ce qui peut retarder l'intervention d'un réparateur. Pour éviter cette situation, les plombiers doivent être capables de procéder aux « premiers gestes d'urgence », qui permettent de rassurer le client, de circonscrire la fuite et de résoudre rapidement le problème.

Ainsi, SOS Accessoire a organisé deux journées d'initiation pour les élèves de l'École Gustave aux pannes les plus courantes des appareils « à eau », en les formant sur l'identification des pannes, la connaissance des pièces les plus changées et les gestes à adopter pour répondre rapidement aux besoins des clients.

Pour les élèves de l'École Gustave, accompagnés par des techniciens réparateurs de SOS Accessoire, ces journées ont été l'occasion « d’élargir leur champ d'action dans leur métier » et « de développer leur connaissance du fonctionnement des objets ménagers et des possibilités de réparation ».

Loïc et Benjamin, les techniciens, parlent d’un «vrai moment de partage de leur expertise, de leurs expériences» mais aussi de leurs anecdotes. Ils louent de leur côté des échanges constructifs, des élèves curieux et impliqués. Et se déclarent partants pour recommencer de telles sessions avec d’autres groupes.

Marie Gérald

Photo de une : ©École Gustave