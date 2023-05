Accidents sur chantiers : la Société du Grand Paris prend des mesures pour protéger les travailleurs

La Société du Grand Paris, chargée de la réalisation du nouveau métro francilien, a annoncé mercredi le lancement d'un plan visant à renforcer la sécurité sur les chantiers du Grand Paris Express (GPE), à la suite d'un cinquième accident mortel survenu début avril.

Face à la récurrence d'accidents graves, et notamment deux accidents mortels survenus en mars et avril, ainsi qu'à l'augmentation du nombre de chantiers où coexistent de nombreux sous-traitants, la Société du Grand Paris (SGP) a décidé de renforcer sa politique de sécurité.

Pour Jean-François Monteils, président du directoire de la SGP, « il est de notre devoir que nos compagnons rentrent chez eux chaque soir, ou qu'ils ne rentrent pas gravement blessés », a-t-il déclaré lors de la présentation de ce plan à Saint-Denis (93).

Un passeport sécurité intérim

Désormais, les intérimaires, qui représentent un quart du personnel travaillant sur les chantiers, devront obligatoirement posséder le passeport sécurité intérim (PASI) BTP.

Cette attestation, « qui était jusqu'à présent fortement recommandée », est délivrée aux intérimaires ayant suivi une formation de deux jours en matière de sécurité, et est valable pendant 10 ans. La SGP a constaté que « statistiquement, les intérimaires sont plus touchés par les accidents ».

Parmi les mesures mises en place, une journée dédiée à la sécurité sur les chantiers a été mise en place pour les salariés de la SGP, et sera étendue aux autres partenaires. La première de ces journées s'est déroulée le 10 mai dernier, durant laquelle la quasi-totalité des chantiers, soit 140 sites, étaient à l'arrêt.

Exclure les entreprises qui présentent des manquements réguliers

Afin d'analyser avec précision les accidents du travail, la Société du Grand Paris va mettre en place un conseil de la sécurité des chantiers, composé d'experts indépendants pouvant formuler des recommandations, et envisage également d'instaurer un système de bonus financier afin d'encourager le développement d'une responsabilité collective. Ces bonus pourraient être activés en cas de nombreuses journées sans événement signalé en matière de sécurité.

Une autre piste sensible est d'exclure, lors des futurs appels d'offres, les entreprises présentant des manquements réguliers, sur la base des résultats d'audits et des informations remontées. Si le cadre législatif actuel ne permet pas de mettre en œuvre ces mesures, la SGP se réserve la possibilité d'étudier une éventuelle évolution normative.

Selon Bertrand Masselin, responsable de la sécurité et de la sûreté des chantiers, cinq ouvriers ont perdu la vie sur le chantier du GPE depuis le début des travaux en 2015, et on dénombre également « une trentaine d'accidents graves » nécessitant « une intervention des secours médicaux ».

Le projet du Grand Paris Express, qui s'étend sur 200 kilomètres, comprend la construction de quatre nouvelles lignes de métro automatiques numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements des lignes 11 et 14. Ces nouvelles infrastructures doivent entrer en service entre 2025 et 2030.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Gérard Rollando