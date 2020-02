L’industrie du béton signe un Contrat d’objectifs et de performance

La secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runacher, a signé un Contrat d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2020-2030 avec la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) et le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib) ce mardi 18 février.

Agnès Pannier-Runacher, Bertrand Bedel, président de la FIB, Philippe Gruat, président du Cerib, et Gilles Bernardeau, directeur général du Cerib, ont signé à Bercy un Contrat d’objectifs et de performance (COP) concernant l’industrie du béton pour la période 2020-2030. Ce contrat, établi sur la base d’orientations stratégiques avec la FIB, donne au Cerib une feuille de route sur quatre ans vis-à-vis des bénéficiaires de ses services, de ses partenaires et collaborateurs. Ce COP, qui répond aux conclusions de la Mission Cattelot-Grandjean-Tolo et aux enjeux de politiques publiques pour la reconquête industrielle en France, réaffirme cinq valeurs : la coopération, l’expertise, le respect, l’innovation et le bien-être au travail, ainsi qu’une politique RSE active. Le rapport a par ailleurs estimé pertinent le modèle de financement par taxe affectée, et proposé, « en lieu et place du plafonnement, la définition dans les contrats d’objectifs et de performance, d’une trajectoire des ressources de taxes affectées et d’une programmation correspondante des actions collectives ». 6 enjeux principaux Le Cerib a identifié six enjeux stratégiques pour accompagner l’industrie du béton et accélérer les grandes transitions du secteur de la construction : Accroître l’impact des actions auprès des PME/TPE par l’accompagnement du plus grand nombre au sein de l’industrie du béton ;

Accompagner les PME/TPE vers l’industrie du futur par le déploiement de la construction numérique et du BIM, et des outils innovants de maîtrise de la production ;

Répondre à l’intérêt des parties prenantes pour la transition écologique et énergétique ;

Assurer la croissance pour la pérennité d’un service collectif par le développement des activités « ingénierie du feu et de la sécurité incendie », et « matériaux et durabilité » ;

Accélérer la transition vers l’économie circulaire dans la construction ;

Accroître les coopérations et mutualisations entre les Centres Techniques Industriels. Le Cerib s’est par ailleurs engagé à « assurer un développement technologique et économique du Centre, notamment en investissant de nouveaux domaines de rupture et d’avenir ». C.L. Photo de une : ©A. Salesse

