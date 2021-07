L’ITE en filière sèche, une alternative plébiscitée par les professionnels

Afin d'évaluer la perception de la filière de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en filière sèche auprès des professionnels du secteur, le syndicat national des bardages et vêtures isolées (SNBVI) a confié au CSA Research une étude auprès de 500 acteurs du bâtiments, dont des architectes, des maîtres d’ouvrage et des gérants d’entreprises. Le point sur les résultats.

Menée fin 2020, l’étude du CSA Research met notamment l’accent sur la bonne connaissance des professionnels du BTP de l’ITE en filière sèche (69 %), accordant une note globale de 7,5 sur 10 à ce procédé. La plupart des professionnels plébiscitent en premier lieu ses qualités énergétiques (73 %). En effet, l’ITE en filière sèche permet, selon les répondants, de limiter efficacement les ponts thermiques, apportant ainsi un gain énergétique concret.

« La performance énergétique deviendra, demain, l’une des premières exigences. Matériaux biosourcés, circuits courts, impact carbone, durabilité des produits utilisés deviennent ainsi des enjeux majeurs pour un futur proche en vue de créer la meilleure performance énergétique en accord avec l'esthétisme, la facilité d’exploitation et le coût global », souligne l'étude. Ce que confirment les professionnels puisque l’ensemble des répondants place le respect de l’environnement en haut des priorités.

Offrant également une alternative à l’isolation par l’intérieur, l'ITE limite à la fois la perte de place et ajoute par ailleurs un critère esthétique (43 %). Mais ce n’est pas tout, puisque les professionnels vantent également sa facilité de pose, ainsi que sa souplesse et son optimisation dans la mise en œuvre de chaque projet immobilier. De même que 43 % d’entre eux reconnaissent sa qualité et sa longévité (42 %).

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock