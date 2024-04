La charge administrative, fléau des artisans du bâtiment

La CAPEB, la CNATP, et l’IRIS-ST publient les résultats de leur 10ème baromètre « ArtiSanté ». En 2023, la charge administrative est toujours plus pesante et stressante pour les chefs d’entreprise artisanale du bâtiment. Ils sont par ailleurs de plus en plus confrontés à des difficultés psychiques (+8 points en un an), bien que plus nombreux à prendre des vacances.

Pour la 10ème année consécutive, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Chambre nationale de l’artisanat des Travaux publics et du Paysage (CNATP) et l’Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail (IRIS-ST) dévoilent les résultats de leur baromètre « ArtiSanté », s’intéressant à la santé physique et mentale des artisans du bâtiment et du paysage. Une charge administrative pesante et stressante Cette année encore, les résultats de l’enquête confirment le poids de la charge administrative pour les chefs d’entreprise artisanale, s’accroissant avec le nombre de salariés. Cette charge administrative est ainsi une source de stress pour 42 % des chefs d’entreprise interrogés. Plus largement, 57 % des répondants se disent souvent voire très souvent stressés. Par ailleurs, 55 % des sondés affirment travailler plus de 50 heures par semaine. Résultat, ils sont toujours 78 % à estimer que leur vie professionnelle empiète sur leur vie personnelle. La part de chefs d’entreprise ayant rencontré des difficultés psychiques augmente Autre chiffre inquiétant : la part de chefs d’entreprise ayant rencontré des difficultés psychiques (anxiété, dépression, épuisement professionnel) augmente de 8 points. Ces problèmes ont concerné 43 % des répondants en 2023, contre 35 % en 2022. Parallèlement, un point positif émerge : la part de dirigeants se déclarant épanouis dans leur métier augmente, passant de 82 % en 2022 à 86 % en 2023. Parmi les autres chiffres encourageants, la part de chefs d’entreprise travaillant le week-end diminue de 5 points, passant de 53 % en 2022 à 48 % en 2023. Ils sont également plus nombreux à prendre des vacances, puisque 66 % ont pris entre 3 et 5 semaines de congés en 2023, alors qu’ils étaient 45 % à n’avoir pris que deux semaines en 2022. Toutefois, même en vacances, la majorité des chefs d’entreprise restent connectés. 60 % admettent ainsi rester connectés à leurs e-mails tous les jours ou tous les deux jours pendant leurs congés. « Nous espérons que la révision majeure du dispositif MaPrimeRénov’ (…) qui va nécessairement contribuer à relancer l’activité, ait un impact positif sur le moral des chefs d’entreprise artisanale. Nous attendons également beaucoup des mesures de simplification attendues suite aux Rencontres de la Simplification. Les propositions que nous avons formulées sont, en effet, à même de réduire la charge administrative pesant sur les chefs d'entreprise », commente Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock