Malgré un contexte marqué par la dégradation du marché de la construction neuve, et notamment une baisse des autorisations de logements individuels, le spécialiste des matériaux de construction Herige a su résister en 2023. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% par rapport à l'année précédente, soit 835,6 millions d'euros, le groupe démontre une bonne performance, notamment portée par ses opérations de croissance externe réalisées en 2022. La stratégie de performance opérationnelle mise en place a permis de limiter la baisse de l'EBITDA au cours de l'exercice 2023. Malgré un recul limité de 8,7 millions d'euros, l'EBITDA s'élève à 46,8 millions d'euros, en légère baisse par rapport à l'année précédente. Dans un souci de consolidation et de développement, Herige a intensifié ses efforts en matière d'innovation et de décarbonation, particulièrement au sein de ses deux branches principales : la menuiserie et le béton. Cette stratégie s'est récemment traduite par la signature d'un protocole d'accord en vue de céder ses activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe SAMSE. En dépit des difficultés rencontrées, Herige maintient le cap pour l'année 2024, en poursuivant l'intégration des récentes acquisitions, notamment dans les domaines de la menuiserie et du béton industriel, dans lesquels le groupe vise à consolider ses positions. Grâce à une structure financière solide et à ses branches d'activité phares, le négoce se positionne avec confiance pour traverser les cycles de marché. Sur le plan financier, les investissements sont maintenus à un niveau stable, tandis que la trésorerie nette reste maîtrisée. Malgré un pic ponctuel du Besoin en Fonds de Roulement en fin d'année, la trésorerie nette s'établit à 0,5 million d'euros. Marie Gérald Photo de une : Adobe Stock