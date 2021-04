Depuis la première période de confinement (mars à mai 2020), le niveau des offres d’emploi dans le domaine de la construction est revenu au niveau de 2019, ce dernier cherchant ainsi à recruter de la main d'œuvre. C’est pourquoi la FFB et Pôle emploi renforcent leur collaboration en signant un accord partenarial au service de l’emploi et des recrutements dans le secteur du bâtiment. Précisions.

Grâce au plan France Relance, le marché de la rénovation énergétique offre de plus en plus d’opportunités au secteur du bâtiment qui est, pour rappel, l’un des premiers employeurs de France, donnant lieu à de nombreuses embauches et ce, sur l’ensemble du territoire. De plus, ce marché a fait émerger de nouveaux besoins et des compétences différentes.

C’est dans ce contexte là que la Fédération française du bâtiment (FFB) et Pôle emploi ont décidé de poursuivre leur collaboration. En effet, ces derniers ont signé un accord partenarial qui vise à accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement pour le secteur de la construction. « Il doit faire face à des besoins en main d’œuvre importants notamment dans certains métiers tels que maçon, couvreur, métallier et conducteur de travaux », précisent les deux partenaires dans un communiqué.

Olivier Salleron, président de la FFB déclare : « La signature de cette convention avec Pôle emploi s’inscrit pleinement dans la continuité des actions menées dans nos réseaux respectifs et réaffirme notre souhait d’accompagner les entreprises. »

Renforcer le travail en synergie

La convention signée entre la FFB et Pôle Emploi a deux grands objectifs. Dans un premier temps, elle vise à renforcer le travail en synergie des deux partenaires sur le terrain afin de favoriser, dans un second temps, un partage de connaissances sur l’évolution du secteur et de ses besoins.

Ainsi, en mobilisant leurs réseaux opérationnels respectifs, les deux partenaires ont la volonté de se mobiliser ensemble afin d’agir contre les difficultés de recrutement. Concrètement, ils mettent tout d’abord en place des actions de promotion des métiers pour attirer des candidats. Entre autres, Pôle Emploi met en lumière le secteur du bâtiment sur son site (pole-emploi.fr) et sur ses réseaux sociaux du 19 au 30 avril 2021. Par ailleurs, ils font en sorte que les opportunités d'embauche soient mises en valeur en organisant notamment des événements spécifiques #TousMobilisés dédiés au secteur du bâtiment, et enfin ils identifient les compétences transférables pour élargir les recrutements à des candidats venant de secteurs différents.

Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi conclut : « La mobilisation des agences de Pôle emploi a permis sur ces trois derniers mois le recrutement de près de 58 000 demandeurs d’emploi dans les métiers du bâtiment soit plus de 1000 embauches supplémentaires par rapport à la même période de l’année dernière et alors que le nombre d’embauches global dans le secteur a légèrement diminué. Ces résultats confortent déjà la portée de notre partenariat au niveau local et démontrent l’efficacité de nos actions communes. »

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.