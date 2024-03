La journée internationale des droits des femmes, qui a lieu ce vendredi 8 mars, est une occasion pour la FFB Grand Paris Ile-de-France de rappeler que les femmes ont toute leur place dans le secteur du Bâtiment. Une place qui, bien que croissante, reste encore à consolider et à promouvoir.

La majorité des entreprises du BTP ont une perception positive de la mixité : 53 % d'entre elles considèrent que c'est un enjeu important. C’est ce que révèle une étude sur la féminisation des métiers du Bâtiment et des Travaux, à l’initiative de la Commission Paritaire Régionale Emploi Formation des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics d’Île-de-France et du Comité de Pilotage de l’Observatoire des Métiers du BTP.

En dépit des progrès, les femmes ne représentent que 12 % des salariés du BTP. Cependant, des signes encourageants émergent. Parmi les entreprises interrogées, 94 % déclarent employer au moins une femme dans des fonctions administratives et commerciales, 51 % dans des fonctions d’encadrement technique, et 21 % dans des fonctions de production.

Les grandes entreprises, celles comptant de 50 à 300 salariés, sont celles qui accueillent le plus de femmes dans les fonctions de production (66 %).

L’intégration des femmes dans les métiers du Bâtiment représente un sujet crucial pour la Fédération française du bâtiment (FFB) et plus largement pour celle du Grand Paris Ile-de-France (FFB Grand Paris IDF). Celle-ci mène quotidiennement une politique active en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle dans les entreprises du secteur, soulignant que les métiers du Bâtiment sont ouverts à tous les profils et sont en constante évolution.

Des freins dès l’orientation

Malgré ces avancées, des freins subsistent, notamment dès l'orientation des femmes vers les métiers du BTP. L'influence de la famille et des proches s'avère déterminante dans les choix d’orientation, engendrant parfois un phénomène d’autocensure chez les femmes, souvent mal informées sur ces métiers.

« D’autre part, les métiers du BTP ne sont que peu évoqués par les acteurs de l’orientation comme étant une opportunité pour les femmes en reconversion ou en insertion professionnelle. Il s’agit pourtant de métiers concrets qui ont du sens et qui sont de plus en plus innovants », indique la FFB Grand Paris IDF dans un communiqué.

Construire, bâtir pour le futur, et améliorer le cadre de vie des autres sont autant de perspectives offertes par les métiers du bâtiment. C'est dans cette optique que la fédération déploie une équipe dédiée à la promotion des métiers, intervenant régulièrement dans les collèges et lycées pour sensibiliser les femmes au secteur du BTP.

L’apprentissage comme voie privilégiée

L'apprentissage demeure le meilleur moyen d'intégrer et d'évoluer dans le secteur du BTP. Selon les données de 2021 de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du BTP (OPMQ), 20 % des apprentis du BTP en Ile-de-France sont des femmes, ce qui sous-entend une augmentation significative de la féminisation dans les années à venir.

La présence majoritaire des femmes dans les métiers d'encadrement s'explique également par le fait qu'elles préparent des diplômes de niveau de qualification supérieure par rapport aux hommes. Selon Catherine Labrune, Présidente du Groupe Femmes Dirigeantes de la FFB Grand Paris Ile-de-France et cheffe d’entreprise, « les jeunes filles se projettent davantage sur une évolution de carrière dès le début de leurs études et de leur parcours professionnel ».

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock