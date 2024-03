Le fabricant de peintures Unikalo annonce poursuivre son engagement en faveur de la féminisation du métier de peintre en renouvelant son partenariat avec le réseau BatiFemmes Nouvelle-Aquitaine pour une durée de trois ans.

BatiFemmes, le premier réseau des femmes artisanes du second œuvre en Nouvelle-Aquitaine, a été fondé en 2021 par Karine Santamaria et Emmanuelle Taulet. L'objectif : permettre aux clients de faire appel à des femmes pour divers travaux, allant de la peinture à la plomberie en passant par la menuiserie et l'électricité.

Bien que la France compte 14 000 femmes artisanes du second œuvre, elles ne représentent que 4 % du nombre total d'artisans. L'ambition de BatiFemmes est donc de favoriser le développement des entreprises artisanales dirigées par des femmes, d'abord en Nouvelle-Aquitaine, puis à l'échelle nationale. Il s'agit également de démontrer que les métiers du second œuvre sont accessibles aux femmes et porteurs d'avenir.

Une journée spéciale BatiFemmes par Unikalo

Unikalo s'est associé à BatiFemmes pour la première fois l'année dernière. Depuis, l'entreprise, spécialisée dans la peinture depuis 1936, a activement participé à la promotion des artisanes en diffusant des portraits sur ses réseaux sociaux et en affichant des informations dans ses magasins de Nouvelle-Aquitaine, mais également en prenant part à des tables rondes organisée par l'association.

Forts de cette collaboration, Unikalo annonce le renouvellement de son partenariat pour trois ans en tant que partenaire peinture exclusif sur l'ensemble du territoire français. « C’est un pari risqué, mais les fondatrices de BatiFemmes sont passionnées et défendent une noble cause qui résonne avec notre entreprise », déclare Thomas Pestourie, PDG d'Unikalo.

Pour célébrer cette alliance et marquer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2024, Unikalo organise une journée spéciale dédiée à BatiFemmes. Cinquante artisanes auront ainsi l'opportunité de découvrir l'usine de Mérignac, de participer à des ateliers sur les produits Unikalo et de visiter l'Hôtentique, un hôtel particulier peint avec les peintures professionnelles de l'entreprise girondine.

Ces dernières auront également l'occasion d'échanger avec Hilanie, une influenceuse entrepreneuse dans le domaine de la peinture en bâtiment.

Une journée qui symbolise l'engagement d'Unikalo envers la promotion de la diversité et de l'égalité des genres dans le secteur de la construction, encore soumis à des préjugés de genre.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock