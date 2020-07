Nouvelle entreprise lancée sur le marché du chauffage et de la climatisation en janvier 2019, la marque Heiwa, appartenant au groupe Cold&Co et sa filiale CD Sud, est ambitieuse et compte séduire grâce aux avantages de ses produits, mais aussi son respect de l’environnement.

Elle a l’ambition de se démarquer des autres marques et produits de chauffage et de climatisation. Nouvellement lancée sur le marché, Heiwa souhaite intégrer « le Top 5 des entreprises leader » et a l'ambition de « représenter 10 % du marché d’ici 5 ans ». Pour séduire autant, la marque se base sur les atouts de ses produits : le mural, la console en remplacement d’anciens radiateurs, le gainable quasi-invisible chauffant de grandes pièces, et la PAC Air/Eau, qui chauffe l’intérieur grâce à l’air extérieur du logement.

Le mural ©Heiwa Le gainable ©Heiwa La Pac Air/Eau ©Heiwa La console ©Heiwa

Chacun de ces produits présente de nombreux avantages. Ils sont peu encombrants et se marient facilement avec tous les designs intérieurs grâce à leur discrétion. Ces nouvelles gammes de produits se veulent également ancrées dans une politique soucieuse de l’environnement. Heiwa mise en effet sur sa gamme de pompes à chaleur Air/Eau, certifiée Eurovent, et compatible avec le dispositif des CEE et le système Tado, un thermostat intelligent et connecté qui contrôle la consommation de chauffage et de climatisation, et détecte les ouvertures de fenêtres et l’absence de personnes au domicile pour réguler la température.

La marque se dit aussi performante que les produits leaders du marché, mais se positionne avec un prix inférieur de 30 % à 40 % hors pose, et met déjà en place quelques projets et une communication efficace. Tous les produits sont par ailleurs garantis pour une durée de 5 ans.

Communiquer aux utilisateurs grâce à des experts certifiés

C’était l’une des promesses annoncées par la marque au mois d’avril qui voit désormais le jour. Heiwa axait sa communication auprès des professionnels grâce à une pose facile et à une hotline dédiée à l’installation et aux informations des produits disponibles sur de larges plages horaires, prête à répondre à toutes les demandes des installateurs. Aujourd’hui ces professionnels prennent plus d’importance grâce au dispositif Éco Expert Heiwa, un réseau d’installateurs partenaires formés par la marque et maitrisant l’intégralité des produits proposés. « Le réseau Eco Experts HEIWA a pour ambition de regrouper 100 professionnels dès la fin de l’année, avant de monter en puissance en 2021. Ils bénéficieront de kits PLV, de sessions de formation, de leads commerciaux depuis notre site web, d’offres promotionnelles exclusives et de l’appui d’une communication dédiée au réseau EEH », explique Franck Beauvarlet, le directeur d’Heiwa.

Les installateurs des produits ©Heiwa

Ce réseau est un moyen de communication pour la marque, puisque chaque expert installateur peut expliquer les bénéfices et promouvoir la qualité des produits Heiwa. Mais la marque s’implante également les réseaux sociaux Facebook et Pinterest pour accroitre sa visibilité. Elle a notamment investi dans un plan média, et dans un partenariat avec Florent Manaudou, personnalité médiatique qui apportera une visibilité supplémentaire à la marque grâce à ses followers.

Miser sur l’environnement

Heiwa a bien compris les enjeux environnementaux et le combat de militants de plus en plus nombreux. Elle prône donc des produits sains pour l’environnement, mais aussi le recyclage de ses systèmes de climatisation et de de chauffage arrivés en fin de vie.

La marque s’engage aussi à réduire au maximum ses déchets et utilise des cartons recyclés et recyclables pour élaborer les emballages de ses appareils. Elle est aussi partenaire de Ecologic, éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition Ecologique, qui collecte et revalorise les déchets des équipements électriques et électroniques.

Enfin, elle met en avant son action au Nicaragua. Elle a en effet créé la forêt Heiwa, en partenariat avec l’ONG Tree-Nation pour compenser « 100 % des émissions de carbone liées au transport des produits de la marque pendant l’année ». En agissant sur tous les fronts, Heiwa signe une communication intelligente qui saura lui rapporter des clients. Depuis son lancement en janvier 2019, la marque croit déjà avec un chiffre d’affaires en augmentation de 100 %.

J.B

Photo de une : ©Heiwa