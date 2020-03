Le printemps amène avec lui quelques désagréments : les allergies. Alors que la population française est confinée chez elle, Tado, entreprise spécialisée dans les thermostats intelligents pour le chauffage et la climatisation, rappelle l’importance d’une bonne qualité de l’air à l’intérieur des logements et explique comment obtenir cette qualité grâce à ses solutions.

Selon le RNSA ( Réseau National de Surveillance aérobiologie), plusieurs départements se retrouvent déjà en alerte rouge pour le risque d’allergies au pollen alors que le printemps vient à peine de pointer son nez. Si la saison des allergies démarre un peu plus tôt que prévu (notamment à cause des températures au-dessus des normales de saison), Tado, entreprise de thermostats intelligents pour des solutions de chauffage et de climatisation, en profite pour rappeler quelques habitudes à mettre en place pour limiter le risque d'allergies grâce à ses produits.

Un système de prévisions

L'une des meilleures solutions pour limiter les maladies allergènes ? La prévision. Les thermostats Tado permettent ainsi de « connaître la concentration actuelle des six polluants les plus importants dans l’air extérieur ». Plus ces polluants sont présents dans l’air, plus leurs effets sur la santé sont mauvais. Le thermostat calcule et affiche en bas de l’écran la qualité globale de l’air. Ces informations permettent notamment de déterminer quel est le meilleur moment pour aérer un logement sans risquer une pollution intérieure.

Les thermostats intelligents Tado ©Tado

De plus, les thermostats Tado indiquent « le niveau de pollen du jour et les prévisions de pollen pour les deux jours à venir ». Le niveau de pollen est indiqué à l’utilisateur selon son environnement (pollen des graminées, herbacées, et arbres locaux environnants).

Des conseils pour améliorer la qualité de l’air intérieur

L’entreprise de thermostats donne aux utilisateurs quelques conseils pour améliorer la qualité de l’air intérieur des logements (et peut-être permettre un confinement plus sain..). Tado en profite également pour rappeler l’importance du nettoyage régulier d’un logement (changement de draps toutes les semaines, lavage des tapis…). Ce nettoyage permet d’éviter l’accumulation de poussière qui « peut être aussi gênante que le pollen ».

Sur ce même principe du fameux « ménage de printemps », Tado conseille d’ouvrir les fenêtres le matin pour « ventiler » l’air intérieur lorsque la concentration de pollen est au plus bas, et de les fermer lorsque cette concentration devient trop importante. Le thermostat Tado a été étudié pour permettre « d’économiser de l’argent et de l’énergie, mais aussi de tenir les allergies à distance ». Ce thermostat intelligent est doté d’une fonction particulière qui avertit les personnes présentes dans le logement si une fenêtre est ouverte.

Pour les balades en extérieur, l’entreprise propose de consulter ses thermostats. Une personne allergique peut ainsi vérifier quel est le meilleur moment pour sortir en regardant la concentration de pollen, elle évite ainsi au maximum les risques d’allergies.

Enfin, il est primordial de changer les filtres des climatiseurs « car la poussière et le pollen aiment y vivre ». S’ils sont nettoyés fréquemment, les risques d’allergies sont fortement diminués. D’un autre côté, les personnes allergiques doivent jouer sur le taux d’humidité dans leurs logements. « Le taux d’humidité optimal à l’intérieur se situe entre 40 % et 60 %, ce qui peut être obtenu en remplissant des conteneurs de sel lorsque l’environnement est trop humide, et en décorant la maison avec des plantes lorsqu’elle est trop sèche ». Les nouveaux thermostats intelligents de la marque permettent par ailleurs de contrôler le niveau d’humidité dans un logement.

Les thermostats proposés par la marque Tado sont un réel avantage pour contrôler la qualité de l’air intérieur d’un logement, un avantage que les personnes allergiques sauront d’autant plus apprécier.

J.B

Photo de une : ©Tado