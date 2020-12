Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) annonce mobiliser 18 millions d'euros, en complément du plan de relance de l’Etat, pour favoriser la relance de l’apprentissage dans le BTP. Présentation du plan « Relance Apprentissage BTP » et de ses huit principaux axes.

Après avoir lancé début décembre sa nouvelle campagne de communication nationale « La construction. Demain s’invente avec nous » , le CCCA-BTP annonce un plan exceptionnel de 18 millions d'euros visant à consolider le développement de l'apprentissage dans le BTP. « L ’apprentissage était dans une très bonne dynamique en 2019, l’un des enjeux majeurs de Relance Apprentissage BTP est d’éviter une rupture dans les recrutements d’apprentis par les entreprises du BTP, qui ont toujours beaucoup investi dans la formation des jeunes à leurs métiers et réaffirmé, dans un environnement économique difficile, leur volonté de maintenir, autant que possible, leur investissement dans l’apprentissage », explique le CCCA-BTP. Des solutions pour favoriser le développement de l’apprentissage Dans le contexte de crise lié au Covid-19, le CCCA-BTP s'inquiète pour l'apprentissage. L'organisme lance donc « Relance Apprentissage BTP », un plan avec huit solutions concrètes pour aider à la fois les jeunes et les organismes de formation. « Le dispositif est conçu pour accompagner les organismes de formation du BTP tout au long du « parcours client », qu’il s’agisse des jeunes, dans leur souhait de se former à un métier du BTP par l’apprentissage et de la nécessité d’assurer leur intégration professionnelle en entrée et en sortie de formation, que des entreprises, dans leur volonté de recruter des apprentis préparés et motivés », souligne le communiqué. Parmi les solutions proposées : Communiquer sur les métiers et l'apprentissage dans le BTP, avec la campagne « La construction. Demain s’invente avec nous ». Dans cette dernière, un casting de professionnels, fiers de leurs métiers, incarnent et portent leur message à travers un dispositif plurimédia. Orienter les jeunes en recherche d’une formation dans le BTP. « Boost Apprentissage BTP » est une campagne marketing digitalisée destinée à attirer des candidats souhaitant se former à un métier du BTP par l’apprentissage. Cette opération permet également d'aider les organismes de formation dans leur recrutement. Participer au financement d’un équipement informatique pour des apprentis en 1ère année de formation à un métier du BTP. Le CCCA-BTP s’engage ainsi à apporter une aide financière pour l’achat d’un ordinateur portable (PC ou tablette). Développer le numérique éducatif avec des solutions digitales mises gratuitement à disposition des organismes de formation comme Net Parcours Alternance BTP, une application digitale dédiée à la montée en compétences des apprentis, ou encore Aptyce, une plateforme LMS pour l’animation et la formation pédagogique multimodale. D'autres solutions seront également mises en place, avec un service dédié à l’accompagnement des apprentis pour les aider à trouver un contrat d'apprentissage, ou pour favoriser leur intégration en entreprise. Marie Gérald Photo de une : AdobeStock

