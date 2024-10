Les lauréats des Trophées de l’Ascenseur 2024 ont été dévoilés. Neuf projets ont été récompensés, à travers diverses catégories allant de l'accessibilité à l'inclusivité en passant par le génie civil.

Le 17 septembre dernier, les 37 projets en lice pour la 9ème édition des Trophées de l'Ascenseur ont été découverts par le jury. Jury composé par des membres la Fédération des Ascenseurs - organisatrice du concours -, dont son président Olivier Rouvière et son délégué général Alain Meslier.

D’autres acteurs ont été représentés : Jean-Pascal Chirat, délégué général du Club de l’Amélioration de l’Habitat, Hélène Joinet, cheffe de projet à l’Institut Paris Région, Olivia Milan, commissaire générale du Salon de la Copropriété et de l’Habitat ainsi que Julie-Jane Thoreau, cheffe de projet du Programme cadre de vie, logement, mobilités, tranquillité publique à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Un large panel qui a distingué des maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages, pour leur projet intégrant « une ou plusieurs solutions de mobilité verticale, servicielles et innovantes dans lesquelles la responsabilité sociétale et environnementale est de plus en plus intégrée ou partie prenante ».

Au total, neuf projets ont été récompensés sur six catégories et un prix coup de coeur, lors d’une cérémonie le 15 octobre.

« Accès à l’habitat, individuel et collectif » : des monte-escalier dans une maison à trois niveaux

Dans la catégorie « Accès à l’habitat, individuel et collectif », c’est l’installation de monte-escalier dans la maison de Sylviane et Jean-Yves Fouché, à Vertou (Loire-Atlantique), qui a été couronnée.

« Victime d'un AVC à l'été 2022, M. Fouché s'est retrouvé en fauteuil roulant du jour au lendemain, avec une hémiplégie du bras. M. et Mme Fouché ont alors engagé des travaux d'adaptation de leur maison pour permettre à M. Fouché de conserver un maximum d'autonomie dans une maison construite sur trois niveaux. Ils ont aménagé une chambre et une salle d'eau au niveau entresol où se situaient déjà le salon ainsi que le bureau de M. Fouché », est-il décrit dans la fiche projet.

Sachot, entreprise sollicitée par les maîtres d’ouvrage, ont installé une plateforme monte-escalier, munie d’une poignée ergonomique. Elle garantit ainsi une assise et un franchissement confortable comme sécuritaire des cinq marches séparant l'entresol du rez-de-chaussée. C’est à ce niveau que se trouvent la cuisine, la salle à manger et l'accès vers l'extérieur. De plus la couleur de plateforme, s’intègre harmonieusement à la décoration de la demeure.

Sachant que Mme Fouché a des problèmes d’articulation des genoux, la société Sachot a équipé l’habitat d’un autre monte-escalier menant à l’étage.

« Accessibilité dans l’espace public et les bâtiments tertiaires » : 56 escaliers mécaniques dans la gare Saint-Denis – Pleyel

En vue des Jeux olympiques et paralympiques, la gare Saint-Denis – Pleyel (Seine-Saint-Denis) a dû passer par des travaux d’accessibilité. 56 escaliers mécaniques ont manutentionnés par les équipes de Kone, au sein de ce vaste point de passage durant l’événement sportif. Une première pour le spécialiste des mobilités verticales, qui a réalisé ce chantier délicat sur cinq mois.

« 40 étaient opérationnels pour l'ouverture de la gare pour la ligne 14 en juin 2024, 16 autres seront opérationnels avec l’ouverture des lignes 16 et 17 à horizon 2026 », présente la Fédération des Ascenseurs. Sans compter des innovations sur la sécurité incendie et la cybersécurité.

La technicité comme la logistique autour de ce chantier ont valu à Kone et la Société des grands projets - maître d’ouvrage - de remporte la trophée « Accessibilité dans l’espace public et les bâtiments tertiaires ».

« Architecture et valorisation du patrimoine » : un ascenseur reliant la ville haute et la ville basse de La Réole

Autre projet urbain lauréat dans la catégorie « Architecture et valorisation du patrimoine » : un ascenseur urbain pour relier la ville haute et la ville basse de La Réole (Gironde). Lancé il y a dix ans, il fixe trois objectifs : « améliorer la mobilité urbaine, réapproprier l’espace public par les riverains, et limiter les pollutions urbaines ».

La mairie a fail appel à Aquitaine Ascenseurs pour implanter un ascenseur de 1000 kg dans un pylône de 36 mètres de hauteur et de 40 tonnes. Ce dernier a été assemblé en trois blocs avant d’être monté par grutage. Le pylône a été ensuite raccordé à une passerelle monobloc, qui surplombe la ligne SNCF Bordeaux-Toulouse, de 35 mètres de long et pesant 17 tonnes.

« Du point de vue de l’intégration urbaine, tous les éléments visibles ont été traités en acier « CORTEN » fondant de manière harmonieuse l’installation dans le riche paysage architectural de la ville du Xème siècle. Petit clin d’œil au passé, le pylône est installé à l’emplacement de l’ancienne cheminée de l’usine électrique (début du XXème siècle) », est-il souligné dans la présentation du chantier.





« Engineering et savoir-faire » : des ascenseurs sans machinerie dans un immeuble et une tour hôtelière

Pour le trophée « Engineering et savoir-faire », coup de projecteur sur la région parisienne. Dans le Bâtiment Ambroise Thomas, propriété d'une même famille au sein de la capitale, la société Hégo Ascenseurs a dû intégrer un ascenseur sans local machinerie, avec cuvette réduite, de la marque Sodimas et dans un pylône sur mesure.

Ce qui « a nécessité la démolition et la reconstruction, dans le sens inverse, des escaliers menant aux 1er et 2ème sous-sols. Enfin, la création d’un escalier métallique en colimaçon à l’arrière du pylône, donnant ainsi accès à l’ascenseur aux locataires du dernier niveau, a apporté une réelle plus-value patrimoniale à l’immeuble », est-il exposé dans le communiqué des Trophées de l'Ascenseur. « Cet ascenseur est le premier en France à être équipé de portes palières pliantes conçues par Slycma, alliant esthétique et ouverture automatique avec un encombrement minimal », précise

L’ancien escalier, ainsi remplacé, a permis d’étendre la surface habitable, par la création de planchers à chaque étage et par extension d’un accès direct depuis les cuisines. Sans compter des nouvelles baies communiquant avec l’escalier principal et de nouveaux planchers sur la surface restante de la cage d’escalier de service, transformée en cagibi.

Un autre projet à Saint-Denis a raflé un trophée « Engineering et savoir-faire ». Tour hôtelière de 130 mètres, le Paris Pleyel Business Resort réclamait quatre cabines de 21 personnes assez rapides pour les pics d’affluence au Skybar (40ème étage), le tout sans local machine et avec une hauteur sous-dalle de 4,6 mètres. Ce dernier point vise à « préserver l’enseigne publicitaire tournante emblématique de la tour ».

Défis auxquels a répondu le fabricant Otis, à travers ses modèles GeN2 MRL. Ces ascenseurs sans machinerie circulent à 3,5 mètres par seconde, pour une hauteur sous dalle réduite.

« Grâce à l’utilisation d’un système PESSRAL et à une vérification redondante de la position et de la vitesse, les GeN2 MRL développés permettent d’exploiter au mieux la zone à grande vitesse, s’étendant sur 65m entre le 3ème et le 24ème étage », poursuit la Fédération des Ascenseurs, tout en relevant que « cette innovation a permis d’améliorer le temps d’attente moyen de plus de 10 %, tout en respectant l’ensemble des contraintes architecturales de la restructuration de ce bâtiment », relève l’organisateur du concours.

« Responsabilité environnementale » : des ascenseurs modernisés dans la banlieue lyonnaise

Dans l’allée des Tullistes à Écully (Rhône), Foncia Lyon Ouest a lancé un projet de modernisation des ascenseurs. Les solutions d’Afeo - expert de l’ascenseur et de son automatisation - et les outils digitaux my@pp et myArquos d'Arquos ont répondu à ses exigences.

« Face à un parc d'ascenseurs vieillissant, ces outils permettent de réduire l'empreinte carbone en limitant les déplacements et les échanges de mails, tout en augmentant la disponibilité des experts pour des tâches à forte valeur ajoutée, essentielles au bon déroulement des projets », explique la Fédération des Ascenseurs qui a décerné au chantier le trophée « Responsabilité environnementale ».

Et d’ajouter : « Une fois intégrées à la plateforme, les données techniques sont immédiatement accessibles et exploitables par les ascensoristes, facilitant ainsi le contrôle de conformité, la définition précise des besoins techniques et normatifs, ainsi que la consultation des fournisseurs sans déplacement ».

« Responsabilité sociétale » : un programme de formation accueillant des réfugiés

Humando - filiale d'Adecco spécialisée dans l'insertion inclusive - et TK Elevator France - fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques de Thyssen Grupp - ont reçu le trophée « Responsabilité sociétale ». Un prix qui récompense leur programme de formation au métier de technicien de maintenance d'ascenseurs, en alternance et dédié aux réfugiés de pays en conflit.

Remontant à 2023, ce partenatiat est renouvelé d'octobre 2024 à octobre 2025. « Durant cette période, l'entreprise accueillera à nouveau 9 alternants, répartis dans ses agences partout en France », détaille la Fédération des Ascenseurs. Les apprenants auront pour objectif de valider un Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie (CQPM) d'Agent de maintenance des ascenseurs.

Irea reçoit le Prix spécial du jury

La formation inclusive est également au coeur des action d’IREA, entreprise de fabrication, d’installation et de maintenance. La société remporte le Prix spécial du jury grâce à deux profils qu’elle a recrutées. D’abord Sofiane, rencontré grâce à l’Ecole de la 2ème Chance.

« Dans son parcours d’intégration, Sofiane a appris la maintenance préventive et le dépannage sur un nouvel ascenseur, une de leurs créations, à Neuilly : un ascenseur de 225 kg desservant 5 niveaux. L’installation de cet ascenseur dans un immeuble datant de 1910 a nécessité une découpe d’escalier avec pour exigence du client de maintenir la clarté et la lumière de l’extérieur », est-il raconté dans la présentation des lauréats.

L’alternant a accompli ce défi grâce à un pylône vitré 4 faces ainsi qu’une cabine vitrée à l’arrière. Le tout dans un espace étroit sans local machinerie. Au bout de deux stages au sein d’IREA courant 2024, Sofiane continue son parcours au sein de la structure, en vue d’obtenir son BTS Maintenance des Ascenseurs en alternance.





IREA a reçu les ovations du jury grâce à un autre chantier dans un immeuble des 1910, cette fois-ci aux Champs-Élysées, à Paris. « Cet ascenseur d’une charge de 375 kg (4 personnes) a nécessité un remplacement complet de l’ascenseur, avec un habillage de la cabine entièrement en bois, installé dans un pylône vitré 1 face, tout en créant 2 niveaux supplémentaires (8 étages) en partie haute et en conservant les portes palières en ferronnerie de l’époque », décrit l’organisateur des Trophées de l’Ascenseur.

Un exploit possible grâce au travail de Brenda, dessinatrice industrielle chez IREA avec l’agence ITEM Architecture. Attirée dès le plus jeune âge par les métiers habituellement exercés par les hommes, cette diplômée BTS en Chaudronnerie se dit « fière de son parcours et de son expérience peu commune ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Fédération des Ascenseurs