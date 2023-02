Le chauffage, un incontournable pour un meilleur confort thermique

Le confort thermique est la sensation de bien-être ressentie par une personne en fonction de son environnement thermique, qui dépend de plusieurs facteurs, dont la température de l'air. Cette notion de confort thermique peut toutefois varier d'une personne à l'autre en fonction de l’âge, du sexe, ou encore de l’état de santé. C'est pourquoi il est difficile de définir une plage de température idéale qui convienne à tout le monde.

On est souvent amenés à penser que la température est la seule donnée déterminante pour atteindre un bon confort thermique. Or, d’autres éléments doivent être pris en compte, comme l'hygrométrie, ou encore l'isolation du bâtiment. « L’un ne peut pas aller sans l’autre. On le voit d’autant plus avec le nouveau Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) qui valorise des rénovations globales, et pas seulement le bâti ou l'équipement »,indique Axelle Sulliot, responsable radiateurs et eau chaude sanitaire chez Atlantic.

« Avant de faire installer un chauffage, il est recommandé de s'assurer que le logement est bien isolé : il n'y aura pas d’économies d’énergie si toute la chaleur produite s’évacue hors du logement à cause d’une mauvaise isolation », complète Laura Galle, responsable pompes à chaleur et chaudières chez Atlantic.

Le confort thermique, une nécessité pour les Français

En France, où les hivers peuvent être rigoureux et les étés chauds, le chauffage et la climatisation sont des éléments clés pour maintenir un bon confort thermique dans les logements, les bâtiments tertiaires et publics. De plus, la législation française impose des normes de température pour les lieux de travail par exemple, afin de garantir des conditions de travail optimales.

Mais plus généralement, un bon environnement thermique est souvent considéré comme une nécessité, « un prérequis » même pour Jean-Marc Bironneau, chef de produits au sein de Cheminées Poujoulat. Chez le spécialiste du chauffage au bois, on remarque d’ailleurs que « la page internet la plus consultée est celle de la distribution d’air chaud », souligne M. Bironneau, révèlant ainsi l’importance que les Français accordent à la condition thermique de leur logement.

Même son de cloche du côté du fabricant de pompes à chaleur Atlantic. « Les Français sont beaucoup plus à l’écoute et à la recherche d’informations. Une de nos pages les plus visitées de notre site internet est celle qui correspond à un guide pour se chauffer, et celle qui indique quel chauffage électrique il vaut mieux choisir pour réaliser des économies d’énergies. Aujourd’hui, pour un foyer dit "électrique", le chauffage et l’ECS représentent 73 % de la facture d’électricité. D’où cette recherche d’économies », explique Axelle Sulliot.

« Nous pouvons corréler la croissance des ventes de pompes à chaleur à une recherche des Français de ne pas dépendre des énergies fossiles. Elles ont également été boostées par les aides de l’État (coup de pouce de novembre 2022) », précise-t-elle.

Pour Myriam Bruet, directrice générale chez Tiko, start-up spécialisée dans le développement de radiateurs connectés, « on va continuer à aller vers plus de sobriété, car on entend plus fort la voie de l’économie circulaire, ce qui va amener les consommateurs à avoir des comportements plus vertueux, et une recherche de systèmes intelligents ». Une opportunité pour cette jeune pousse du groupe Engie, et pour sa solution anti-gaspillage, qui permet de chauffer un logement que lorsque il y a besoin.

Choisir des équipements performants

L’obtention d'un confort thermique optimal dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité des équipements de chauffage et de climatisation. Des équipements de qualité, comme le système Airwood Confort +, proposé par le groupe Poujoulat, qui permet d’optimiser le confort thermique dans les différentes pièces du logement. « Aujourd’hui, on a envie de confort partout, et pas seulement dans le séjour, comme c’est possible avec un chauffage bois classique », indique Jean-Marc Bironneau. Or, Airwood Confort +, basé sur son échangeur, assure une meilleure répartition de l’air chaud initialement concentré autour de l’appareil bois, en restituant la chaleur des fumées. Ce système permet ainsi d’améliorer le rendement de l’équipement, ce qui permet de réaliser des économies d’énergies.

En utilisant des systèmes de chauffage comme les pompes à chaleur, le confort thermique peut également être considérablement amélioré. Depuis le début de la crise énergétique, les foyers s’interrogent pour remplacer leurs chaudières à gaz par des pompes à chaleur, un équipement qui plait de plus en plus aux Français pour ses nombreux avantages. « Elle permet de se passer des énergies fossiles et en plus, elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Comment ? En utilisant des ressources propres, gratuites et renouvelables », explique Laura Galle.

En effet, la pompe à chaleur air/eau prélève les calories contenues dans l’air. Son fonctionnement dit « thermodynamique » élève le niveau de température de ces calories et chauffe ainsi l’intérieur de l’habitation en les injectant dans un circuit de chauffage central. Ce qui fait de cet équipement l’une des solutions les plus plébiscitées pour atteindre un confort thermique optimal.

Toutefois, le confort thermique se heurte souvent à un frein : le coût d'installation et d'exploitation des équipements de chauffage. « C’est difficile d’apporter des solutions pour le secteur car elles restent chères et donc pas accessible à tous », regrette Myriam Bruet.

« Si demain on propose des solutions de chauffage/isolation aux Français très peu couteuses, je pense qu’ils seraient ravies de le faire. Il faut arriver à des modèles économiques, plus intelligents, plus innovants que simplement de la vente de matériel. Le confort thermique est une nécessité, mais il ne faut pas qu’il y ai un frein financier et de travaux trop important », poursuit-elle.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock