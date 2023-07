Le groupe Cola, nouvel acteur du marché de la fermeture

Un nouveau groupe né de la réunion de cinq entreprises spécialistes de la fermeture est né. Le groupe Cola, créé en juin 2023 sous l’impulsion de deux entrepreneurs, a pour ambition de renforcer les activités de ses marques et accroître son développement sur le territoire français.

Le groupe Cola fait son entrée sur le secteur de la fermeture. Spécialisé dans la conception de fermetures, de portails et de portes de garages en aluminium, bois ou PVC, le groupe Cola a pu voir le jour grâce à l’initiative de deux entrepreneurs. Ce dernier se définit comme le rapprochement stratégique de deux groupes industriels, familiaux et indépendants (le groupe Corrèze fermetures et le groupe Lallemant Fermetures) intégrant leurs sociétés communes, créées ou rachetées depuis 2000 (MEN85, CFP56, CML).

Le groupe Cola compte aujourd’hui plus de 350 collaborateurs sur cinq industriels à travers la France, de quoi garantir une empreinte écologique modérée de son activité. Les marques du groupe sont connues comme étant des références dans le domaine des fermetures de la baie et de l’accès.

Une vraie volonté d'expansion

Mais les dirigeants des marques ont estimé que cela ne leur suffisait pas. Voilà pourquoi, avec la volonté d’offrir une nouvelle impulsion à leur enseigne, ils ont opté pour la réunion de ces dernières, afin de leur offrir une stratégie et des axes de développement concernés, en incluant entre-autre des fonctions supports tel un service de recherche et développement et de marketing.

Le groupe Cola propose de nombreux produits innovants et connectés, grâce au savoir-faire et au travail de ses équipes. De quoi ravir Gaël Lallemant, dirigeant de Lallemant Fermetures : « Avec la naissance du groupe Cola, nous avons pour ambition de porter de nouveaux projets intégrants toujours plus d’innovation afin de répondre aux enjeux grandissant d’amélioration de l’habitat, tout en continuant de fournir un service irréprochable à nos clients ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock