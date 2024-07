En 2024, Soprofen fait rimer technique avec esthétique

Cette année, Soprofen a tenu à mettre l’accent sur le design et la praticité technique de ses nouveautés. Ainsi, le fabricant de fermetures et stores mise sur différentes tendances couleurs, dont une pouvant faciliter le confort d’été. Son nouveau bloc-baie Chrono One Undercover tend à concilier facilité d’installation, discrétion esthétique, tout en poussant ses performances thermiques acoustiques, et aérauliques.

En 2024, les innovations Soprofen se font d’abord sur le choix de nouveaux coloris. Le spécialiste de la fermeture et du store reste attentif aux nouvelles tendances des teintes de peinture, qui se renouvellent tous les ans. Trois teintes se démarquent. Marron chocolat, bleu indigo, rouge brique : les tendances 2024 Sa porte de garage sectionnelle Carsec Pro, réalisable sur-mesure, arbore le coloris Blue Nova, proposé dans la marque Benjamin Moore (coloris Bleu Distant, RAL 5023). Cette teinte, à mi-chemin entre le bleu et le violet, tend à souligner les lignes épurées de la fermeture. « On propose aussi des couleurs personnalisées, et à ce moment-là, vous avez un choix d'à peu près 400 RAL sur les portes de garage », souligne Séverine Fouilleul, responsable communication de Soprofen. Porte de garage sectionnelle Carsec Pro en coloris Bleu Distant (RAL 5023) - Crédit photo : Soprofen Place maintenant à la gamme volets extérieurs Deco Ve, déclinable en trois tailles de coffres (135, 165, 205 mm), des lames de 37 et 50 mm et en 12 combinaisons de coloris. Elle comprend maintenant la teinte du Bamboozle de Farrow & Ball (coloris Rouge Oriental, RAL 3031), un rouge brique chaleureux, dynamisant les extérieurs des habitations. Volets Deco Ve Rouge Oriental (RAL 3031) - Crédit photo : Soprofen Enfin, les tons naturels, comme le marron chocolat s’inscrivent dans les tendances 2024 chez Soprofen. Le coloris « Chocolate Colour » dans le nuancier de Little Green (coloris Brun gris, RAL 8019), évoque « les matériaux bruts présents dans la nature, comme les bois foncés », lit-on dans un communiqué de Soprofen. Le tout pour une ambiance chaleureuse, qui s’applique particulièrement bien aux screens Screenamax de la marque. Screens Screenamax en Brun gris (RAL 8019) - Crédit photo : Soprofen Il faut dire que les couleurs sombres sont de bon ton pour ce type de protection solaire. « Le noir va absorber la chaleur », nous livre Renaud Pfalzgraf, directeur marketing et communication de Soprofen, sans pour autant impacter les autres apports bénéfiques du soleil (lumière naturelle, etc.). « Le Gtot - la quantité d'énergie solaire qui arrive à rentrer à l'intérieur de la maison au travers de la vitre - d'une toile foncée sera meilleur que le Gtot d'une toile claire », poursuit-il. Place à la version « undercover » de Chrono One Le modèle a reçu l’Avis Technique du CSTB puis la certification NF CSTB. Le bloc-baie Chrono One a aujourd'hui une version plus discrète, appelée Chrono One Undecover. Fabriqué en PVC recyclé à 60 %, le nouveau bloc-baie se compose d’une trappe d’accès en sous-face dotée d’une étanchéité intégrée, d’une sous-face en nid d’abeilles intégrant des charnières amovibles, un talon fixe permettant le passage des manœuvres manuelles et des isolants en polystyrène situés dans les joues comme dans le coffre. L’idée : le rendre invisible, sur des menuiseries de 92 mm d’épaisseur maximum, contre une largeur de passage de la trappe de visite allant jusqu’à 100 mm. Intérieur du Chrono One Undercover - Crédit photo : V.K À savoir que la discrétion est l’un des plus gros soucis du dispositif bloc-baie, comparé à d’autres catégories de coffres de volets (tunnel, demi-linteau, crépissable.). En règle générale, « le bloc-baie a plein de qualités. Sa mise en œuvre est super facile et se fait en atelier. Comme sa trappe de visite est côté intérieur, il s'adapte absolument partout. Il peut être au rez-de-chaussée ou au cinquantième étage, de toute façon l’intervention se fait exactement de la même façon. Il y a un seul intervenant. Toute la valeur reste chez le menuisier. Et les performances sont excellentes, que ce soit au niveau thermique [jusqu’à Uc < 0,8 W/m2K* – Delta R 0,31 W/m².K], acoustique [Dne Atr 50dB¨ en standard], aéraulique [certification classe 4*] », nous liste M. Pfalzgraf. Chrono One Undercover est compatible avec différents types de mises en oeuvre (ITE, ITI, ossature bois), en neuf et en rénovation. Parmi ses autres spécificités techniques, le bloc-baie propose une liaison mécanique robuste grâce à un adaptateur aluminium, une gamme de renforts pour une résistance à la charge au vent, une reprise d’inertie au linteau compensant la flèche de la traverse haute de la menuiserie, l’innovation Goodnight pour une occultation optimale et toute une diversité de coloris (50 plaxages sous avis technique pour le PVC). Virginie Kroun

Photo de Une : Soprofen