Les principaux chantiers d’Inoha pour cette nouvelle année

Inoha a présenté ses vœux pour l’année 2023 et a profité de l’occasion pour dévoiler, par le biais de son président Jean-Luc Guéry, la feuille de route de l’association pour l’année en cours.

2023 s’annonce chargée pour Inoha, l’association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat. L'année sera tout d’abord marquée par des élections pour le renouvellement de son Conseil d’Administration et de son président. En plus de ces changements de dirigeants à venir, de nombreux chantiers menés dans le cadre de son plan d’action stratégique 2025 vont être mis en œuvre. Jean-Luc Guéry, président de l’association, a profité de la cérémonie des vœux d’Inoha pour détailler la feuille de route.

Les objectifs d’Inoha pour 2023 s’inscrivent dans la continuité du plan stratégique lancé en 2021. À savoir, accompagner les adhérents de l’association fondée en 1978 à franchir un nouveau cap pour être mieux informés, plus performants, plus responsables, et plus influents.

Ainsi, pour mieux informer ses adhérents sur les attentes des consommateurs ou sur les enjeux de la filière, Inoha a lancé Inodata, sa nouvelle plateforme Business Intelligence. Ce nouvel outil, réservé aux adhérents, permet d’avoir une vision claire de l’économie et des tendances du Nouvel Habitat. Inodata propose différents services comme :

des indicateurs macroéconomiques ;

des données des marchés GSB, Négoce, GSA, Jardineries-Lisa ;

des informations sur les tendances : analyse des recherches des consommateurs sur internet, observatoire des rayons et des acteurs, enquête sur les projets passés et à venir des consommateurs et les évolutions de leur comportement d’achat.

De plus, de nombreux webinaires de présentation vont être organisés afin d’aider les adhérents à utiliser correctement cet outil.

« Dans cette période d’incertitude, avoir des données pertinentes, complètes et précises est plus que jamais stratégique pour permettre à nos adhérents de prendre les meilleures décisions. C’est l’ambition que nous formulons avec Inodata, l’observatoire économique et des tendances du Nouvel Habitat sur lequel nous avons travaillé en 2022 et que nous lançons en ce début d’année », souligne Jean-Luc Guéry.

Des capsules de compétences vont également être déployées par Inoha. Elles permettront aux adhérents d’accéder à des formations courtes de deux heures en visio, et seront axées sur des sujets bien ciblés comme la RSE, l’analyse des datas, ou encore les évolutions réglementaires et environnementales.

Inoha proposera également cette année un nouveau programme collectif sur la réduction et l’éco-conception des emballages afin de répondre au mieux à la réglementation.

Continuer de développer le réseau et toujours mieux l’accompagner

L’un des objectifs majeurs d’Inoha pour cette nouvelle année est de continuer à développer son réseau d’adhérents. L’association s’engage à soutenir ces nouveaux groupes d’adhérents dans leur parcours de décarbonation, tout en mettant en place ses propres démarches responsables, comme la sensibilisation des salariés au numérique, à l’empreinte carbone réduite, ou des actions suite au bilan carbone réalisé en 2022.

Un Club RSE permettant aux adhérents d’échanger sur les bonnes pratiques en termes de RSE verra également le jour.

« L’accompagnement de nos adhérents sur la RSE est également une priorité et nous intensifierons en 2023 ce que nous avons initié l’année dernière », a déclaré le président d’Inoha.

L'assocation compte également, pour cette nouvelle année, poursuivre le travail initié avec la Fédération des Magasins de Bricolage (FMB) sur le déploiement d’un système unique de partage de data produits, et aider ses adhérents dans la prise en main de FAB-DIS au travers de capsules de compétences.

La REP Bâtiment, dont le démarrage opérationnel a été décalé au 1er mai 2023, est également un des enjeux majeurs pour Inoha en cette nouvelle année. L’association continue de travailler avec toutes les parties prenantes pour l’instauration des REP articles de bricolage et de jardin, mais aussi ceux du bâtiment.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Inoha