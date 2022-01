Le groupe PRB en cours d'acquisition par Holcim

Le cimentier suisse Holcim annonce s'être engagé dans l’acquisition du groupe PRB, fabricant français d'enduits pour l'isolation et la protection des façades. La transaction devrait être finalisée durant le deuxième trimestre de 2022, et booster la branche Solutions & Produits d'Holcim.

Holcim, cimentier suisse issu de la fusion avec le français Lafarge, a annoncé ce mardi 11 janvier avoir signé un accord pour l’acquisition du groupe PRB. Fort d’une croissance annuelle à deux chiffres grâce à ses solutions pour la rénovation et l’isolation thermique du bâtiment, ce fabricant de matériaux de revêtements deviendrait un atout stratégique pour son acquéreur. Entreprise familiale et vendéenne fondée en 1975, PRB propose des produits haute performance pour l’isolation thermique et la rénovation pour la construction, qui sont complémentaires de ceux proposés par Holcim. À travers cette opération, Holcim compte bien accélérer le développement de sa branche Solutions & Produits. L'objectif ? Faire en sorte que ce pan d'activité occupe 30 % de son chiffre d'affaires.

« Ce rapprochement est un nouveau chapitre presque naturel pour les deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs et la même vision. Avec Holcim, qui est leader mondial de son secteur, je sais que notre entreprise sera entre de bonnes mains pour atteindre un nouveau niveau de performance », confie Jean-Jacques Laurent, président du groupe PRB. Engagée dans l’innovation et le développement durable, l'entreprise dispose de cinq sites de production et de 26 entrepôts, tout en s’appuyant sur plus de 1 300 points de distribution.

« J’ai aujourd’hui hâte de pouvoir accueillir chaleureusement tous les employés de PRB au sein de Holcim et d’investir pour un nouveau chapitre de la croissance de l’entreprise tout en gardant son focus permanent sur l’innovation, le développement durable et le marketing », a de son côté déclaré Jan Jenisch, président-directeur général du groupe Holcim. « Son chiffre d'affaires pour 2022 est estimé à 340 millions d’euros », précise l’acquéreur. La transaction, sujette à une approbation réglementaire, devrait être finalisée durant le deuxième trimestre 2022.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Holcim