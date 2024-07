Le groupe Roca fait l’acquisition de la société italienne Idral

Le groupe Roca vient de faire l’acquisition de l’entreprise Idral, spécialisée dans la fabrication de robinetterie pour espaces publics et semi-publics, ainsi que dans la fermeture automatique. Ce faisant, Roca renforce sa division robinetterie et sa position sur le marché des salles de bains publiques ou collectives.

Le groupe Roca, spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de salles de bains destinées à l’architecture, à la construction et à la décoration intérieure, vient de faire l’acquisition de l’entreprise Idral. Il s'agit du principal fournisseur italien de robinetterie pour toilettes publiques, avec plus de 50 ans d’expérience et une large gamme de produits.

Un rachat significatif pour le groupe Roca, qui renforçe sa position sur le marché des salles de bains publiques ou collectives, telles que les écoles, les hôpitaux et l'hôtellerie.

20 % de la production italienne de robinetterie et d’accessoires concentrée par Idral

L’entreprise Idral, située à Gargallo, dans la région italienne du Piémont, était détenue en 2023 par les familles des associés fondateurs, Vasconi et Angiolini. La marque a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 millions d’euros l’an passé, et fait partie du groupe Cusio Valsesia, qui comprend 87 entreprises et représente 20 % de la production nationale italienne de robinetterie et d’accessoires.

Côté robinetterie intelligente, Idral propose des solutions telles que des cartouches thermostatiques à fermeture automatique et des robinets à capteur. Pour le groupe Roca, cette acquisition est une opération stratégique en raison de la complémentarité des produits d’Idral avec son propre portefeuille et de son potentiel de croissance en Europe.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe Roca