Lancé en juillet 2018 par les ministères du Travail et de la Cohésion des Territoires, le plan « 15 000 bâtisseurs » visait à recruter des jeunes issus de quartiers prioritaires, des demandeurs d’emploi et des réfugiés, dans le secteur du bâtiment. Les deux ministères dévoilaient ce jeudi 20 février le bilan de ce plan, qui aura permis de recruter 21 244 personnes en 2019.

Pour lutter contre la pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la construction, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) s’était engagée, en juillet 2018, à favoriser l’accès aux entreprises du bâtiment aux jeunes issus de quartiers prioritaires, aux demandeurs d’emploi, et aux réfugiés, que ce soit en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, en CDD ou en CDI, à travers le plan « Objectif 15 000 bâtisseurs ».

Pour y parvenir, les acteurs du service public, de l’emploi, et les réseaux associatifs ont identifié les jeunes désireux d’intégrer le secteur. La FFB a de son côté renforcé ses actions d’information, et mis à contribution ses dispositifs de formation et d’insertion.

21 244 personnes recrutées en 2019

Près deux ans plus tard, le bilan est positif puisque l'objectif initial a largement été dépassé. Le projet a en effet permis de recruter 21 244 personnes en 2019, dont 19 836 demandeurs d’emploi et jeunes issus de quartiers prioritaires, et 1 408 réfugiés.

« Le succès de ces 21 000 embauches montre que notre démarche est la bonne. Le bâtiment est actuellement un secteur en tension qui cherche à recruter fortement. Pour les habitants des quartiers prioritaires, il offre de bonnes perspectives d’emplois, dans un secteur qui permet une vraie progression professionnelle pour tout type de niveau d’étude », a réagit Julien Denormandie, ministre du Logement.

« Nous sommes fiers d’avoir contribué à faciliter, dans le cadre de cette opération exemplaire, le recrutement de plus de 2 000 bâtisseurs au sein des entreprises adhérentes de la FFB. (…) Pour la FFB, lorsque l’activité économique est porteuse, insérer des publics parfois éloignés de l’emploi est une opération 100% gagnante, pour les entreprises, pour l’emploi et donc le bien commun de notre pays ! », s’est de son côté félicité Jacques Chanut, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

