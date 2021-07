Le réseau « Produit en Bretagne » a annoncé ce lundi 28 juin avoir lancé le projet « Maison produit en Bretagne », visant à recenser et mettre en avant les entreprises bretonnes du bâtiment. Pour ce projet, une modélisation 3D d'une maison type a été créée pour permettre à l'internaute de se promener virtuellement et découvrir les différentes entreprises. Présentation.

Bien connue dans l'agroalimentaire, l'association « Produit en Bretagne » valorise, depuis de nombreuses années, les entreprises et savoir-faire bretons, et recense désormais 484 adhérents.

Mais loin de se limiter au secteur de l'agroalimentaire, le réseau promeut également les services, la distribution et l'industrie, et se lance aujourd'hui dans l'habitat, avec « Maison produit en Bretagne », ayant pour ambition de valoriser les entreprises du bâtiment, qu'elles soient spécialisées dans la construction ou la rénovation.

Une maison virtuelle pour découvrir les entreprises

Pour ce nouveau projet, l'entreprise Artefacto, basée à Betton, près de Rennes (35), a conçu la modélisation 3D d'une maison type, recensant des entreprises pour chaque poste de travaux (menuiserie, cuisine, salle de bains....), également classées par secteur dans un annuaire. L'internaute peut ainsi se promener virtuellement dans la maison, se déplacer à 360°, et découvrir la fiche des différentes entreprises ayant « réalisé » les travaux.

« Ce qu'on voulait, c'était pouvoir mettre en avant les différents secteurs d'activité au sein d'une maison qu'on a volontairement virtualisée pour retrouver les différents savoir-faire des adhérents Produit en Bretagne », explique Valérie Cottereau, dirigeante de l'entreprise Artefacto, qui a modélisé la maison virtuelle.

« Pour rendre le support encore plus attractif, on laisse la possibilité aux entreprises de venir charger de la vidéo. Au final, on présente le contact commercial avec le site web de l'entreprise. Au-delà d'une action de communication, l'idée c'est aussi de pouvoir générer des contacts entrants et de valoriser les entreprises pour leur apporter des prospects et des acheteurs potentiels », ajoutent les concepteurs.

« Maison produit en Bretagne » compte à ce jour 33 entreprises dans le secteur du bâtiment, tels que Pasquet Menuiseries, Le Nouy (menuiserie), Vérandaline (vérandas et extensions), Cadiou, Fybolia (portails et clôtures), Cellaouate (ouate de cellulose), Amzair (pompes à chaleur), ACE Ingénierie, ou encore Archivolto. Et la liste est vouée à s'enrichir.

« L'objectif est d'ouvrir plus largement cet outil et d'aller chercher de plus en plus d'adhérents », souligne Valérie Cottereau.

Parmi les adhérents présents pour témoigner : le constructeur de maisons individuelles Trecobat. « Nous sommes aussi un industriel de la construciton. Nous avons en Bretagne deux usines qui produisent des murs à ossature bois pour de la maison, du tertiaire et d'autres activités », précise Régis Croguennoc, responsable technique chez Trecobat, qui assure que le groupe est « très fier d'être mis en avant à travers Produit en Bretagne », dans un contexte où ses clients portent de plus en plus attention à une production locale.

L'outil est disponible sur le site internet de Produit en Bretagne – qui s'est d'ailleurs refait une beauté depuis le 7 mai dernier – et peut être consulté sur ordinateur ou sur smartphone, notamment via une application.

Pour accéder à la maison virtuelle et à l'annuaire, c'est ici.

Claire Lemonnier