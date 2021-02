Pour rendre son site plus moderne et pratique pour les professionnels de la menuiserie, l'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce avoir revu son design et ses fonctionnalités. Le nouveau site propose notamment six nouvelles rubriques, une page d'accueil alimentée avec les dernières actualités, et un espace « Club UFME », réservé aux adhérents.

En ce début d'année, l'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a décidé de « relooker » son site, pour le rendre plus ergonomique et responsive sur portable. « La consommation internet est rapide, souvent depuis un smartphone. Nous avons donc cherché à proposer une information fiable, actuelle, mais avec pédagogie et clarté », explique Patrick Sage, président de la commission « Communication » de l'UFME.

6 nouvelles rubriques

Parmi les nouveautés : un nouveau design, et six rubriques thématiques, à savoir : développement durable, la fenêtre de qualité, la filière portes et fenêtres, formation et social, la liste des adhérents de l'UFME, et la bibliothèque.

Ces rubriques, qui seront continuellement alimentées, comprennent notamment des définitions, des articles, des fiches techniques et de bonnes pratiques, et des informations sur la convention collective « Menuiserie, Charpentes, Constructions Industrialisées et Portes planes ».

La nouvelle page d'accueil fait également la part belle aux dernières actualités, avec les résultats d'étude ou de recherches, les travaux des différentes commissions, les informations majeure pour la profession, les prises de parole dans les débats, ou encore le recrutement.

Le « Club UFME », dédié aux adhérents

Un onglet réservé aux adhérents de l'UFME, le « Club UFME », a également été créé. Cet espace, qui leur est dédié, leur permet d'avoir accès à des informations leur étant exclusivement réservées, comme des études sur le marché de la fenêtre. Les membres peuvent y accéder depuis le nouveau site, mais aussi via une application mobile. Autre avantage : l'utilisateur peut avoir accès aux coordonnées des autres membres en quelques clics, s'inscrire à des réunions et les ajouter dans son calendrier.

Enfin, un onglet vers le site « Choisir ma fenêtre » est présent en haut à droite du site, pour permettre aux particuliers de découvrir les atouts des fenêtres PVC et leur donner de l'inspiration en matière de décoration.

Pour découvrir ce tout nouveau site, c'est ici.

Claire Lemonnier