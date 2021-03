A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a mené une enquête pour mieux connaître les femmes cheffes d'entreprise dans l'artisanat du bâtiment, et mieux comprendre leurs attentes. Le point sur les résultats.

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) rappelle qu'en 2018, l'artisanat du bâtiment comprenait 121 288 femmes salariées, soit 13 % des effectifs. Parmi ces femmes, environ 15 000 étaient cheffes d'entreprise, soit 4 %. Selon les chiffres de 2017, 6 000 travaillaient dans le secteur des travaux de finitions, 2 500 dans la maçonnerie générale, la couverture et l'étanchéité, 1 900 dans la plomberie et l'électricité, 1 200 dans la construction de bâtiments ou la démolition, et 600 dans le génie civil.

Artisanat du bâtiment : répartition des dirigeantes d'entreprise par secteur. Source : étude Capeb 2017

53 % des femmes dirigeantes d'entreprise ont créé leur propre entreprise

Dans sa dernière étude menée en 2019, la Capeb constate que les femmes dirigeantes d'entreprise dans l'artisanat du bâtiment sont majoritairement créatrices de leur propre entreprise (53 %), tandis que 33 % l'ont reprise, et 14 % en ont hérité.

Elles exercent la plupart du temps à la fois comme « gestionnaire » et « artisane ». 54 % estiment que leur activité est mixte, 44 % se perçoivent comme gestionnaire uniquement, et seules 2 % se considèrent comme « exclusivement artisane ».

Interrogées sur leurs attentes envers les organisations professionnelles, 58 % pensent qu'il est légitime que ces organisations agissent spécifiquement pour les femmes cheffes d'entreprise (communication, évènements, offre de services...).

Une organisation professionnelle engagée en faveur de la mixité

La Capeb rappelle d'ailleurs qu'elle est engagée dans la reconnaissance du statut de conjointe d'artisan depuis 1975 et comprend une Commission Nationale des Femmes d'Artisan (devenue depuis « Femmes de l'Artisanat »). Elle est aujourd'hui particulièrement active dans la promotion de la mixité, notamment via des actions de communication au sein des collèges, au travers de sa page Facebook « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin ! », et avec le hashtag #STOPAUXCLICHES.

Concernant la parité, Cécile Beaudonnat, présidente de la Commission Nationale des Femme d'Artisanat note par ailleurs que les femmes cheffes d'entreprise artisanale sont plus facilement « enclines à l’embauche de salariées femmes, favorisant ainsi la mixité ».

Mais si plus de la moitié des dirigeantes d'entreprise sont favorables à des actions spécifiques de la part des organisations professionnelles et syndicats, un tiers d'entre elles estiment que ces organismes ne devraient pas mettre en place des actions spécifiques dédiées aux femmes cheffes d'entreprise, notamment parce que, pour 56 % d'entre elles, « il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes ».

Claire Lemonnier