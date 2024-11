Daikin dévoile les résultats de son premier sondage mondial sur l’usage du rafraîchissement et les habitudes des consommateurs

À travers ce sondage, Daikin souhaite sensibiliser le grand public à l’importance du rafraîchissement et de la qualité de l'air pour un confort et une santé optimaux. L’étude vise également à identifier et comparer les pratiques des différents pays en matière de rafraîchissement, permettant ainsi une meilleure compréhension des besoins et des attentes de chacun face aux enjeux climatiques actuels.

Présent dans 175 pays et régions, Daikin poursuit son engagement à fournir des solutions de confort thermique adaptées aux attentes des consommateurs du monde entier.

