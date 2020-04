Le syndicat Cochebat et les fédérations de la FNAS et de la FNBM, représentant la filière des producteurs et installeurs de réseaux d’eau, ont envoyé une lettre ouverte aux ministres de l’Économie, du Travail et de la Santé, leur demandant d’être reconnus comme une activité vitale pour pouvoir reprendre les chantiers. Selon eux, ils sont un maillon essentiel de la chaîne de production d’une eau potable qui permet de respecter les mesures d’hygiène, d’autant plus importantes en cette période d’épidémie.

Un syndicat et deux fédérations de fabrication et d’installation de réseaux d’eau ont envoyé, jeudi 16 avril, une lettre ouverte à Bruno Le Maire, Olivier Véran, Muriel Pénicaud et Agnès Pannier-Runacher, les appelant à reconnaître leur activité comme essentielle.

Une activité qui aurait dû être considérée comme essentielle ?

Dès le début de l’épidémie et des premières mesures de confinement, les acteurs de la gestion de l’eau ont immédiatement été déclarés comme « opérateurs d’importance vitale ». Tel n’est pas le cas des producteurs d’infrastructures et réseaux, qui appellent aujourd’hui à être considérés comme vitaux pour pouvoir reprendre leur activité.

« En France, si l’accès à l’eau est considéré comme vital, notre secteur producteur d’infrastructures et réseaux n’apparaît pas clairement dans des activités essentielles, comme c’est déjà le cas par exemple aux USA », ont déploré le syndicat national des industriels producteurs de tubes en matériaux de synthèse et de systèmes intégrés de distribution d’eau, chauffage et sanitaires (Cochebat), la fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation (FNAS), et la Fédération nationale du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM).

Ils rappellent que les réseaux d’eau potable sont indispensables pour pouvoir appliquer les gestes barrières : se laver les mains, assurer le fonctionnement des hôpitaux… « Les interventions urgentes doivent rester possibles, tout comme l’équipement des nouveaux bâtiments », insistent-ils.

D’après eux, les tubes en PEX, PB et multicouches, « fabriqués selon des normes françaises et internationales » et « certifiés par tierce partie (marque nationale NF545, ou procédé sous ATEC, ACS…) », garantissent par ailleurs un haut niveau de qualité sanitaire de l’eau.

Anticipant la reprise, ils espèrent pouvoir reprendre rapidement les chantiers en se pliant aux règles de sécurité sanitaires édictées dans le guide de l’OPPBTP publié le 2 avril.

Des traces possibles de Covid-19 dans l’eau non potable Si le Centre d’information sur l’eau assurait le 23 mars dernier que le Covid-19 n’était pas résistant aux traitements permettant de produire l’eau potable, des traces « infimes » ont en revanche étaient retrouvées dans le réseau d’eau non potable de la ville de Paris ce dimanche 19 avril. Cette eau, provenant principalement de la Seine et du Canal de l’Ourcq est acheminée sans traitement lourd, et permet habituellement de nettoyer les rues, d’alimenter certaines fontaines, et d’arroser les parcs et jardins publics de la ville, actuellement fermés au public. Dans le doute, la mairie de Paris a annoncé suspendre l’utilisation de cette eau non potable, et saisir l’Agence régionale de santé (ARS). Elle assure que l’eau potable, également testée, peut en revanche être consommée « sans aucun risque ». De son côté, le Centre d’information sur l’eau rappelle que les différentes étapes de traitement (chloration, ozonation, désinfection par ultraviolets…) permettent d’éliminer tous les virus de l’eau potable, dont le coronavirus. Le centre souligne que l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. « Faisant l’objet d’une suivi sanitaire permanent, l’eau potable peut être consommée sans danger », conclut-il.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock