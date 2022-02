Les industriels du bâtiment multiplient les plans de recrutement

Cherche candidat désespérement. Tel semble être le credo des entreprises du bâtiment, mais également des industriels qui, en ce début d'année 2022, multiplient les annonces pour renforcer leurs effectifs et faire face à la croissance des différents marchés, liée à la reprise de la construction et au dynamisme de la rénovation énergétique.

Depuis plusieurs mois, le bâtiment cherche et peine à recruter dans tous les secteurs. Une étude dévoilée en avril dernier par l'Observatoire des métiers du BTP montrait notamment que de nombreux métiers étaient en tension : maçon, charpentier, menuisier, couvreur, plombier, électricien, carreleur, ou encore peintre.

Dans ce contexte, le CCCA-BTP déploie des campagnes de communication pour susciter des vocations auprès des jeunes générations et recruter des apprentis. C'est notamment l'objectif de la campagne « La Construction. Demain s'invente avec nous », dont la troisième édition a été lancée mi-décembre, ou encore de la campagne « Fiers d'être maçons ».

Malgré ces difficultés de recrutement, Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, annonçait le 27 janvier dernier la création de plus de 26 000 postes, et un total de 66 600 apprentis dans les entreprises du bâtiment en 2021.

Recrutement : les industriels passent leurs petites annonces

En ce début d'année 2022, cette dynamique de recrutement semble se poursuivre, également chez les industriels du bâtiment, de plus en plus nombreux à annoncer des plans de recrutement.

C'est par exemple le cas de Kingspan Bacacier, spécialiste dans la production de panneaux sandwichs pour l'isolation des bâtiment, qui annonce recruter 65 personnes pour son site de Riom, dans le Puy-de-Dôme (63). Ces 65 nouveaux postes porteront le nombre de salariés à 655 en 2022, contre 500 en 2019.

« Avec l'implantation du Village Kingspan Bacacier, nouveau centre de conception, production et logistique de 10 hectares, Kingspan enclenche une nouvelle étape de développement. Le site réunira 250 personnes, dont 65 créations d'emplois. Nous avons aujourd'hui besoin de collaborateurs polyvalents, rigoureux et dotés d'un fort esprit d'équipe, pour venir accompagner cette croissance impulsée par les nouveaux produits et marchés à venir », explique Cédric Bruge, président du groupe Kingspan Bacacier.

Dans le secteur de la menuiserie, le groupe K.Line a annoncé ce jeudi 10 février un plan de recrutement massif de plus de 370 personnes, dont 120 postes ouverts immédiatement, après avoir déjà créé 169 postes en 2021. Le groupe explique cette dynamique d'embauches par sa croissance de 20 % en 2021. Il annonce par ailleurs la création d'une septième usine de 23 000 m2 sur son site des Herbiers, en Vendée (85).

« Nous allons concentrer nos recherches sur les villes alentours, notamment en dehors de la communauté de communes des Herbiers afin de ne pas créer une tension supplémentaire dans un bassin d’emploi déjà très tendu avec 4 % de chômage », précise Olivier de Longeaux, directeur général de K.Line.

Le groupe Muller, spécialisé dans le confort thermique, annonce de son côté son ambition de recruter 200 personnes en CDI en 2022. « Au sein du groupe Muller, nous avons repensé nos sites de production, investi en recherche et développement, modernisé nos outils industriels et les régions sont mobilisées à nos côtés pour encourager les jeunes à pousser les portes de nos usines. Ces recrutements et nos promotions internes vont nous permettre de poursuivre et soutenir notre activité sur un marché dynamique », explique Emmanuel Lemoine, directeur des ressources humaines du groupe.

Autre exemple : le groupe Poujoulat, spécialiste des cheminées, qui a déjà embauché 60 collaborateurs en 2021, mais cherche encore 30 agents de production pour son site de Saint-Symphorien, dans les Deux-Sèvres (79) , dans un contexte de croissance des équipements de chauffage fonctionnant au bois.

Claire Lemonnier