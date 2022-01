Artisanat du bâtiment en 2021 : +2,5 % d'activité par rapport à 2019 Vie des sociétés | 27.01.22

Partager sur :

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) tenait ce jeudi 27 janvier une conférence de presse pour présenter le bilan de l'activité en 2021, ainsi que ses prévisions pour 2022. En 2021, l'artisanat du bâtiment enregistre +12,5 % d'activité par rapport à 2020, et +2,5 % par rapport à 2019, année de référence avant-crise. Pour 2022, la Capeb prévoit +2 à 3 % de croissance, même si des incertitudes persistent avec la crise sanitaire et l'inflation.

Ce jeudi 27 janvier, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) présentait les résultats de l'activité du bâtiment en 2021, et les perspectives pour 2022. La confédération s'est dite globalement satisfaite du bilan de l'année 2021 concernant l'activité en volume, avec +12,5 % de croissance annuelle par rapport à 2020 (après -9 %), et +2,5 % par rapport à 2019. L'année 2021 ayant ainsi permis de renouer et même dépasser le niveau d'avant-crise. Une activité en hausse par rapport à 2019 et 2020 Dans le détail, la Capeb enregistre +11 % pour la construction neuve par rapport à 2020, +14 % pour la rénovation de l'habitat, et même +16 % pour le segment de la performance énergétique, stimulé par les travaux réalisés par les Français dans le cadre de MaPrimeRénov'. Par rapport à 2019, année de référence, ces hausses sont plus modérées et plus réalistes, avec +1,5 % pour la construction neuve, et +3,5 % pour la rénovation, mais font tout de même état d'une croissance par rapport à l'avant-crise. Côté emploi, la confédération s'est félicitée du nombre d'embauches, avec la création de plus de 26 000 emplois en 2021, et un total de 66 600 apprentis, un « vivier de repreneurs d'entreprises du bâtiment », selon Jean-Christophe Repon, qui rappelle toutefois que 70 % des entreprises du bâtiment déclarent avoir du mal à recruter. Des incertitudes liées à la crise sanitaire et à l'inflation Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et des matériaux, la Capeb reste optimiste pour l'année à venir. Elle prévoit ainsi une croissance de +2 à 3 % de l'activité en 2022. La conférence de presse a également été l'occasion de faire un focus sur l'impact de la hausse des prix des matériaux. Sophie Gourvennec, chargée de mission au pôle économique de la Capeb, a notamment présenté les résultats d'une étude menée auprès de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment en décembre 2021. On apprend notamment que la part d'entreprises constatant des retards d'approvisionnement a augmenté, passant de 53 % en juillet 2021, à 60 % en décembre 2021. Selon cette étude, les entreprises sondées auraient fait état d'une hausse moyenne de 18 % des prix des matériaux. Le secteur de la serrurie et de la menuiserie étant particulièrement impacté, avec +22 %, notamment en raison de la hausse du prix du bois et de l'acier. L'étude révèle par ailleurs que plus de la moitié (55 %) des entreprises n'ont pas répercuté ces hausses de prix. Et pour celles qui les pratiquent, la moyenne s'élève à 33 % de hausse de prix. Face à ce contexte morose, marqué par la crise sanitaire et l'inflation, Jean-Christophe Repon a tenu à alerter sur le moral des chefs d'entreprises du bâtiment, soumis à un grand stress au travail, et parfois « au bord du burn-out ». Claire Lemonnier Photo de une : C.L.

Claire.lemonnier