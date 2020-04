JEC Group, une entreprise dédiée à la création de canaux, de plateformes d’information et de rencontres professionnelles, a lancé, début mars, JEC TV Podcast, une série de reportages audio dédiés aux matériaux composites. Une fois par mois, JEC TV Podcast présente les nouveautés associées à ce matériau.

Une fois pas mois, la JEC TV Podcast, créée en mars par le groupe JEC, présentera dans un épisode de 10 minutes l'actualité des matériaux composites. Chaque épisode s’articulera autour de plusieurs rubriques : « les composites et le sport, l’histoire des composites, les dernières nouvelles des startups du secteurs ainsi que des interviews d’experts et de dirigeants d’entreprises ».

Alors que Nicolas Vollerin, Responsable technique produits chez Polieco France, évoquait « un parcours du combattant » pour l’obtention d’une certification NF pour les matériaux composites, ces émissions audio comblent un manque d’informations sur les propriétés uniques de ce matériau, parfois méconnu des professionnels. « L’objectif de ces podcasts est de sensibiliser le grand public aux composites, au-delà des experts et des ingénieurs du secteur. Les composites font partie de notre vie quotidienne et sont essentiels dans de nombreuses industries. Leur utilisation va encore augmenter à l’avenir, notamment dans le secteur de la mobilité où le besoin de matériaux plus légers et plus résistants se fait de plus en plus sentir. Nous espérons que ce nouveau programme contribuera à développer la pénétration des composites dans de nombreuses industries » explique le rédacteur en chef du groupe JEC, Frédéric Reux.

Deux épisodes déjà parus

Depuis le lancement de la JEC TV Podcast en mars dernier, deux épisodes sont déjà parus, et peuvent être réécoutés sur le site du groupe (http://www.jeccomposites.com/knowledge/podcast). Disponible depuis le 10 mars à l’écoute, le premier épisode aborde l’histoire du matériau composite dans le bâtiment « depuis la préhistoire jusqu’au futur proche ». Une frise chronologique accompagnée par l’interview de Laurent Destouches, dirigeant et fondateur de Solutions Composites, présentant son projet de reconstruction pour la flèche de Notre-Dame de Paris en composites, que l’incendie ravageait il y a un an déjà.

Dans ce même podcast, Renaud Lavillenie, athlète français spécialiste du saut à la perche, décrit l’importance de la place de ce matériau dans son domaine sportif. Le bois augmenté, utilisé dans l’automobile et le secteur du bâtiment est aussi mis à l’honneur avec l’intervention de l’entreprise Woodoo. Enfin, deux professeurs spécialisés dans les matériaux composites interviennent dans ce premier podcast pour mettre en lumière l’utilisation de ce matériau dans le secteur du bâtiment.

Le second épisode, publié le 3 avril sur le site Internet, fait intervenir Dominique Dubois du groupe Carboman/Multiplast, le créateur du premier avion commercial fonctionnant uniquement à l’aide de l’électricité, à propos des solutions composites utilisées dans le secteur de la mobilité. Ce second podcast revient également au domaine sportif, avec l’interview du tennisman Stéphane Houdet qui « détaille comment la fibre de carbone a amélioré ses performances ». Le recyclage, point sur lequel le gouvernement impose au secteur du BTP de travailler, est abordé au travers de la startup Vartega et de Patricia Krawczak, professeur à l’IMT Lille Douai.

Le troisième épisode « sur la fabrication additive » est à paraître au mois de mai, et sera toujours disponible pour les retardataires sur le site Internet du groupe JEC.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock