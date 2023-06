Contraction de la production de béton prêt à l'emploi et de granulats, chute importante des ventes de maisons individuelles et des permis de construire, croissance timide des travaux publics... L' Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) fait état d'une conjoncture difficile, alors que le secteur dénonce l'absence de mesures incitatives qui compromet une véritable relance de l'activité constructive.

Depuis plus d'un an, le secteur de la construction, en particulier celui du logement, traverse une période tumultueuse qui continue d'avoir « un impact durable sur l'activité des matériaux de construction », indique l'Unicem dans sa nouvelle note de conjoncture.

Selon les dernières données, de janvier à avril, la production de béton prêt à l'emploi (BPE) a connu une contraction de 6 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production de granulats a diminué d'environ 10 %. Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte où le secteur du bâtiment, bien que ralenti, est encore soutenu par les stocks de carnets de commandes, « qui s'épuisent progressivement ».

En cumulant sur douze mois, la production de béton prêt à l'emploi a reculé de 5 %, tandis que celle de granulats a chuté de 7 %. De plus, les ventes de maisons individuelles ont enregistré une chute de 34 % et les permis de construire ont diminué de 30 %.

Après un premier trimestre en contraction de 9,8 %, la tendance sur les quatre premiers mois de l’année reste très négative (-8,8 %), « même si elle se modère un peu, et aucun des matériaux du panier n’échappe à la morosité conjoncturelle », commente l’Unicem.

Travaux publics : une croissance timide

Du côté des travaux publics, les travaux réalisés connaissent une croissance timide, avec un léger recul par rapport au mois de mars, mais une progression modeste sur un an (+1,8 %). Cependant, les facturations, qui dépendent fortement de l'évolution des coûts et des prix des devis, témoignent d'une activité « sans véritable élan », note l’Unicem, soulignant l’approche de la prochaine période des élections municipales, qui aurait pu entrainer « une reprise plus vigoureuse de l'activité ».

Par ailleurs, l’évolution des prises de commandes (+4 %) ne reflète toujours pas un véritable renforcement des marchés conclus.

Des défis persistants

En d'autres termes, la demande de matériaux de construction est appelée à diminuer davantage dans les mois à venir.

Cette conjoncture difficile a de multiples répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Les fabricants de matériaux de construction sont confrontés à des défis croissants en raison de la baisse de la demande et de la pression maintenue sur les prix. Les entreprises de construction sont contraintes de revoir leurs plans de développement et de faire face à des marges plus étroites. Quant aux ménages, l'accession à la propriété devient de plus en plus difficile en raison de la hausse des prix immobiliers et des contraintes financières.

L’Unicem dénonce également « l’absence de mesures incitatives à destination des maires » pour délivrer des permis ou encore des particuliers investisseurs, avec la fin du dispositif Pinel, ainsi que le rabotage de certaines mesures existantes, « ne permettra pas d’espérer une vraie relance de la dynamique constructive », conclut l'union.

Marie Gérald

