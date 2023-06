+4 % de volets installés en 2022

Comme chaque année depuis 2006, TBC Innovations dévoile les chiffres du marché des volets. En 2022, l’activité a poursuivi sa croissance, avec +4 % de volets installés, après +9 % en 2021. TBC Innovations prévoit toutefois un ralentissement pour 2023, avec l’inflation et les difficultés rencontrées par le logement neuf et l’immobilier ancien.

Après avoir dévoilé les chiffres du marché des fenêtres il y a deux mois, TBC Innovations publie cette fois-ci le bilan du marché des volets pour l’année 2022.

En 2021, le marché enregistrait +9 % de volets installés, après avoir reculé de 5 % en 2020 – année de crise sanitaire et d’arrêts de chantiers.

Dans sa dernière conjoncture, TBC Innovations s’inquiétait de l’inflation, et de son impact sur les chantiers, et donc sur l’activité des volets en 2022.

Un marché toujours dynamique

L’année passée, la conjoncture s’est en effet « complexifiée », mais les installations de volets ont poursuivi leur croissance, avec +4 % en volume par rapport à 2021. Ainsi, le nombre de volets installés reste au-dessus de la barre des 6 millions.

Dans le neuf, le spécialiste explique le maintien d’activité notamment par le retard ayant été pris par certains chantiers en 2021, avec les pénuries de matériaux et difficultés d’approvisionnement.

Côté rénovation, l’activité est restée très dynamique en 2022. Si les volumes de transactions dans l’immobilier ancien ont baissé de 5 % entre novembre 2021 et novembre 2022, la demande en rénovation de volets reste boostée par l’appétence des Français pour les travaux de rénovation, et la TVA À 5,5 %. En logements collectifs, la demande a également été portée par les bailleurs sociaux, qui cherchent à rénover les passoires énergétiques dans le parc social.

Vers une baisse de l’activité pour 2023 ?

Pour 2023, l’activité pourrait se réduire dans le neuf comme en rénovation, notamment en raison de la crise que connaissent actuellement le logement neuf et l’immobilier ancien, avec l’inflation, la remontée des taux d’intérêt, et la difficulté à obtenir un crédit immobilier pour les particuliers.

TBC Innovations rappelle que seuls 359 300 logements ont été mis en chantier entre avril 2022 et mars 2023, soit -8 % par rapport à un an plus tôt, ce qui représentera 32 400 chantiers de logements, et autant de travaux en moins.

Les volets roulants et motorisés poursuivent leur percée

Dans le détail, les volets roulants restent les plus installés. Ils représentent 75 % des volets posés en 2022, tandis que les volets battants et coulissants représentent 21 % du marché. Concernant ces derniers, TBC Innovations note que les fabricants diversifient l’esthétique, que ce soit à travers les matériaux et les découpes, notamment pour répondre à la demande des particuliers, maîtres d’ouvrage et architectes, qui recherchent une signature de façade particulière. Les brises-soleil orientables (BSO) restent quant à eux anecdotiques sur le marché français, contrairement à la Suisse, l’Allemagne ou l’Autrice.

Les volets motorisés continuent également de se démocratiser, représentant désormais 59 % des volets posés en 2022. Parmi les professionnels interrogés par TBC, 50 % affirment avoir installé des systèmes smart home de pilotage de logements connectés, alors qu’ils n’étaient que 29 % en 2017.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock