Manpower Group publie sa conjoncture concernant les prévisions d’embauches pour le deuxième trimestre de l’année. Bonne nouvelle : le secteur du bâtiment prévoit toujours d’embaucher, avec +19 % de prévision nette d’emploi. Ces besoins en recrutement concernent notamment les moyennes et grandes entreprises de plus de 50 salariés. Précisions.

Dans ses prévisions trimestrielles pour le deuxième trimestre 2020, Manpower Group annonce que les intentions d’embauches restent élevées dans le domaine du BTP, avec +19 % pour la construction, contre +11 % pour tous les secteurs confondus.

+19 % de prévision nette d’emploi pour le secteur du bâtiment

Avec +19 % de prévision nette d’emploi, les intentions d’embauches dans le secteur du bâtiment ont diminué de deux points par rapport au trimestre précédent, mais le chiffre reste stable sur un an.

Tous secteurs confondus, les grandes entreprises de plus de 250 salariés affichent des prévisions particulièrement favorables, avec +24 %, soit 6 points en plus sur un an. Les besoins en recrutement sont également en augmentation de +15 % pour les entreprises de taille intermédiaire (de 50 à 250 salariés), bien que la hausse soit légèrement moins marquée, avec 3 points supplémentaires par rapport au deuxième trimestre 2019.

Seules les petites entreprises de 11 à 49 salariés voient leurs prévisions d’embauches reculer, avec -4 points par rapport au trimestre précédent, et -1 point en un an.

« Les chefs d'entreprise anticipent un retour à la croissance tendancielle. Il est trop tôt pour prédire l'impact potentiel du Covid-19 sur la dynamique emploi dans le monde mais la réalité, c’est que le chômage continue sa décrue, certes limitée (0,1% en moyenne par trimestre) mais régulière », note Alain Roumilhac, président de Manpower Group France.

Dans le détail, les intentions d’embauches progressent dans le sud du pays, avec une prévision nette d’emploi de +10 % (+1 point par rapport au trimestre précédent, et +2 points sur un an), contre -5 points par rapport au trimestre précédent et +3 points sur un an pour l’Île-de-France.

C.L.

Photo de une : ©Adobe Stock