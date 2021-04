Le spécialiste des blocs-portes Malerba organisait ce jeudi 8 avril une conférence de presse pour annoncer l'ouverture d'un nouveau centre de distribution à Le Haillan (33), près de Bordeaux, visant à densifier le maillage. Il permettra de desservir tout le sud-ouest de la France. L'occasion pour Bruno Malerba et David Palmero de revenir plus largement sur le rôle des Malerba Distribution, de véritables « relais d'usine ».

Il y a plus de deux ans déjà, Malerba envisageait d'ouvrir un centre de distribution dans le Sud-Ouest, pour mieux desservir Bordeaux, Toulouse et tout le pays basque. C'est désormais chose faite. Le groupe a annoncé ce jeudi 8 avril l'ouverture d'un nouveau centre à Le Haillan (33), à proximité de Bordeaux et Mérignac.

Un nouveau dépôt pour desservir tout le Sud-Ouest

Ce nouveau Malerba Distribution, situé à proximité de la rocade de Bordeaux, permettra notamment de desservir des départements comme la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, ou encore la Haute-Garonne.

Le bâtiment dispose d'une surface de 2 500 m2 et a été conçu de façon à être évolutif pour permettre d'étendre les capacités de stockage en cas de besoin. Il est pour le moment en capacité d'accueillir 4 200 huisseries métalliques, 1 600 huisseries bois, 1 500 portes de distribution, et de nombreuses trappes de visite et quincailleries.

Il s'agit du septième dépôt ouvert depuis la création du tout premier à Brignais, près de Lyon (69), en 1989. Parmi les autres centres, on compte également Saint-Jacques de la Lande près de Rennes (35), Gémenos près de Marseille (13), La Réunion (924), Epinay-sous-Sénart (91), et plus récemment Gonesse (95), en région parisienne.

Les Malerba Distribution, un service aux clients pour des délais plus courts

« Ce ne sont pas de vrais négoces, ce sont plutôt des relais d'usine », explique Bruno Malerba, président de Malerba. Pour le groupe, il s'agit davantage d'un service aux clients plutôt que d'un moyen d'augmenter le chiffre d'affaires, car cela reste « des structures modestes » d'environ 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et jusqu'à 7 millions en Île-de-France, précise Bruno Malerba.

David Palmero, directeur commercial, détaille : « On s'en sert pour démarrer des chantiers, gérer de l'imprévu, de l'oubli de commande, de la casse ou du vol, et pour donner le maximum de souplesse à nos clients avec une solution locale sans passer par les délais usine ».

Depuis le site internet dédié aux Malerba Distribution, les clients peuvent voir l'état des stocks en temps réel de chaque dépôt et passer une commande drive, qui fonctionne comme un « click & collect ». David Palmero précise que toutes les mesures sanitaires sont bien entendues mises en place, et souligne que ce système fait désormais des adeptes, car il permet un net gain de temps.

Revenant plus largement sur l'activité du groupe Malerba, Bruno Malerba et David Palmero font état d'une activité soutenue dans tous les segments, mais s'inquiètent en revanche de l'arrêt brutal subi par la construction neuve, les pénuries de matériaux, et les difficultés de recrutement pour la production.

Claire Lemonnier