Sous-traitants nombreux, travailleurs sans papiers, le secteur de la construction est parfois vu d’un mauvais oeil. Le groupe de travaux public français Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE), fondé en 2006, a sollicité l’aide de BVA, une société d’études et de conseil pour réaliser un « baromètre d’affinité des millenials avec le BTP ».

1 113 jeunes, âgés de 20 à 35 ans ont répondu à une étude début janvier lancée par BVA pour NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs). Les questions posées aux personnes sondées s’orientaient vers l’image qu’ils avaient du BTP. Cet ensemble de question permet à NGE, et plus globalement aux entreprises de la construction, de connaître leur public et potentiels clients. Malgré les problèmes (malfaçons, sous-traitants, travailleurs sans papier) rencontrés, 802 jeunes ont une bonne image des métiers du BTP, soit 69 % des sondés. À l’inverse, 31 % ont une mauvaise opinion de ces métiers (29 % plutôt mauvaises, et seulement 2 % de très mauvaises opinions).

Les jeunes ont une bien meilleure opinion des métiers de la construction que les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance (45 % ont une bonne opinion de ces secteurs).

Que dire des métiers de la construction ?

Une dizaine de propositions a été envoyée aux personnes sondées. Les millenials ont répondu en majorité que les métiers du BTP proposent de travailler sur des projets concrets (92 %), que la filière est créatrice d’emplois (90 %), et que les emplois proposés regroupent une large variété de métiers (88 %). Les jeunes pensent également que ces métiers sont accessibles à tous niveaux de qualification (86 %), proposent des métiers d’avenir (85 %) et sont aussi bien manuels qu’intellectuels (84 %). Dans un ordre décroissant, ces jeunes ont déclaré être d’accord avec les propositions suivantes : le secteur offre des opportunités de carrière, il permet de concilier vie privée et professionnelle, les emplois sont bien rémunérés (60 %), les métiers du BTP sont aussi bien adressés aux femmes qu’aux hommes (55 %) et permettent de travailler proche de son domicile.

Cette opinion plutôt positive des métiers de la construction et des opportunités qu’ils proposent est encourageante. Pourtant, s’ils avaient l’opportunité de travailler dans le BTP, seuls 51 % des jeunes âgés de 20 à 35 ans accepteraient un poste. Pourquoi les jeunes sont plutôt mitigés quant au fait de travailler dans le BTP ? Le sondage BVA leur demande ensuite si les adjectifs proposés correspondent à l’image qu’ils se font du métier. 57 % sont d’accord pour dire que les salariés du BTP travaillent sur de beaux projets, 55 % pensent que ces métiers valorisent le travail collectif, et 52 % écrivent que les entrepreneurs de ce secteur se soucient de la qualité de vie au travail des employés, rendant un peu plus complexe la compréhension entre le fait que les jeunes aient une bonne image du BTP et le fait que seulement la moitié accepteraient de travailler dans ce secteur.

Que recherche les millenials ?

Certains points abordés par cette question permettent de comprendre la réticence des millenials à travailler dans le BTP. En effet, lorsqu’ils sont à la recherche d’un emploi, plus de la moitié recherchent avant tout un travail épanouissant (56 %), vient ensuite une bonne rémunération (65 %) et la sécurité de l’emploi (48 %). Au contraire, une minorité recherche un travail proche de leur domicile (27 %), la possibilité d’évolutions professionnelle (24 %), et le fait de pouvoir voyager pour travailler (5 %).

Globalement, le constat dressé par cette étude est plutôt rassurant. Si les jeunes ont une bonne image du secteur du BTP, ils auront plus souvent tendance à faire appel à des artisans. Dans une autre étude publiée plus récemment, le BVA s’intéresse cette fois à ce qu’attendent les Français des artisans du bâtiment…

J.B

Photo de une ©Adobe Stock