MyBen et la filiale Seli du groupe Logifi mettent en place un partenariat

La startup française MyBen se rapproche du groupe bordelais Logifi. Ce partenariat entre ces deux entreprises spécialisées dans la logistique et la manutention de sociétés du BTP va leur permettre de s’étendre à de nouveaux territoires et de proposer aux entreprises du bâtiment un service de meilleure qualité.

Créée en janvier 2018, MyBen est une plateforme numérique collaborative qui permet aux entreprises de la filière du BTP de trouver des réponses et des conseils simples pour organiser toutes leurs logistiques et leurs manutentions. Cette entreprise apporte des solutions pour approvisionner ou évacuer des matériaux sur les chantiers par la mise en relation avec des transporteurs ou des loueurs de matériel.

Le groupe bordelais Logifi, dont la première filiale Seli a pour activité l’organisation de transports et la logistique en benne de type céréalière sur toute la France et les pays européens limitrophes, est présent et leader sur les secteurs agricole, industriel et du recyclage depuis 1987. La filiale Seli développe aussi une offre dans le TP depuis plusieurs années.

Un apport mutuel de ressources et de connaissances

Natacha Hulmel, fondatrice de MyBen et Laurent Pizzamiglia, Président du groupe familial Seli-Logifi se réjouissent de ce rapprochement entre leurs entreprises respectives. Avec la prise d’une participation majoritaire du groupe Seli-Logifi dans MyBen, les deux entreprises vont s’apporter mutuellement des ressources et des connaissances indispensables à leur développement.

L’entreprise MyBen va ainsi pouvoir s’ouvrir sur de nouveaux territoires avec sept agences sur toute la France mais aussi en Espagne, en Allemagne et au Luxembourg et s’adosser à un partenaire financier solide. Avec plus de 107 millions de chiffre d’affaires consolidé et une trésorerie disponible de plus de 10 millions d’euros, d’importants investissements vont se faire pour l’enrichissement de l’outil numérique, le site internet et un renfort des équipes. Plusieurs innovations importantes attendues par les clients de l’entreprise vont être lancées cette année.

La filiale Seli va de son côté pouvoir accélérer le développement du secteur du BTP qui la sollicite énormément. Ce partenariat va également lui permettre de proposer une solution numérique moderne et innovante aux clients de ce secteur.

Avec ce rapprochement, MyBen voit les choses en grand. La startup compte améliorer la qualité de son offre et l’étoffer par la même occasion. MyBen souhaite également continuer d’étendre ses partenariats avec les donneurs d’ordres du secteur du BTP. Pour les trois années à venir, l’objectif est de doubler les volumes d’une année sur l’autre.

La fondatrice de MyBen, Natacha Hulmel, conserve la direction effective de l’entreprise, dont le siège reste à Paris, en tant que Directrice Générale.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock