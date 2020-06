NGE annonce qu'une vingtaine de réfugiés ont signé leur contrat de professionnalisation lundi 8 juin au sein du groupe, dans le cadre du programme « Hope ». Ayant déjà suivi un enseignement en français et en éducation civique, ils suivront désormais une formation de 580 heures en alternance pour être formés à un métier du BTP, et pourquoi pas être embauchés en CDI.

Alors que le secteur du BTP peine de plus en plus à attirer les jeunes, le groupe NGE annonce avoir recruté une vingtaine de réfugiés en contrats de professionnalisation dans le cadre de son programme Hope (Hébergement, Orientation, Parcours vers l'Emploi).

Ces réfugiés, érythréens, afghans ou encore syriens, ont dans un premier temps bénéficié d'un programme de 400 heures à l'Afpa de Bernes-sur-Oise (95), où ils ont suivi une formation, notamment en français et en éducation civique.

Ayant signé leur contrat de professionnalisation le lundi 8 juin, ils seront prochainement accueillis sur le terrain et suivis par des tuteurs pour être formés à un métier du BTP, que ce soit à la voirie, au terrassement, ou aux réseaux de chaleur, pour un programme de 580 heures.

Les apprentis alterneront entre périodes de travail sur les chantiers et périodes de formations, conjointement assurées par l'Afpa, PLATE FORME et le Centre de formation d'apprentis (CFA) de NGE. L'Afpa se chargera par ailleurs de leur assurer un logement.

Outre les enseignements traditionnels, les apprentis suivront également une formation de sauveteurs secouristes du travail, et une formation en prévention des risques.

A l'issue de cette formation en apprentissage, ils pourront se voir proposer un contrat à durée indéterminée.

« Cette opération s’inscrit parfaitement dans la culture d’inclusion et d’intégration du groupe. Elle permet également de former à des métiers pénuriques tout en transmettant directement ses méthodes et ses standards de qualité », s'est félicité le groupe NGE, qui emploie 12 600 personnes et réalise un 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

C.L.