Nouvelle acquisition et nouvel investissement pour le groupe Roca

Du nouveau en cette rentrée pour le groupe Roca, qui fait l’acquisition d’Innotec Systemelemente GmbH, fabricant allemand de solutions modulaires pour l’intégration d’éléments structurels dans la salle de bains. Une acquisition qui s’accompagne d’un nouvel investissement dans une nouvelle entité, le fonds nommé CRB Digital Health III.

Beaucoup de changements et de nouveautés du côté du groupe Roca, spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de produits de salle de bains destinés à l’architecture, à la construction et à la décoration intérieure.

En plus d’une nouvelle acquisition, l’entreprise vient de rejoindre le troisième fonds de CRB Health Tech (anciennement Inverbio). Un nouvel investissement qui marque l’entrée du groupe dans la santé numérique, ce fonds étant le premier fonds européen dédié exclusivement à ce secteur en Espagne.

L’entreprise a réalisé cet investissement à travers Roca Group Ventures, son véhicule d’investissement dans des startups et des projets innovants. En contribuant au fonds à hauteur d’un million d’euros, le groupe démontre son intérêt pour les technologies numériques innovantes et les domaines de l’intelligence artificielle qui améliorent la vie des gens et pourraient être applicables à la santé dans la salle de bain dans un avenir proche.

Développer l’activité liée aux systèmes d’installation de salles de bains

Outre ce nouvel investissement, un autre événement est venu nourrir l’actualité du groupe Roca. L’entreprise vient de faire l’acquisition d’Innotec Systemelemente GmbH, fabricant allemand de solutions modulaires pour l’intégration d’éléments structurels dans la salle de bains.

Cette acquisition s’est réalisée par l’intermédiaire de Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, la filiale allemande du groupe Roca, spécialiste des systèmes d’installation de salles de bains. L’objectif derrière ce rachat est de développer l’activité liée aux systèmes d’installation de salles de bains, en l’intégrant dans l’ensemble des activités du groupe, en créant des synergies et en promouvant l’innovation dans ce domaine.

Pour le groupe Roca, cette acquisition constitue une étape stratégique en raison de la complémentarité des activités d’Innotec avec son propre portefeuille et de son potentiel de croissance en Europe et dans la région EMEA.

L’entreprise, située à Grossenhain (Allemagne), compte 68 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 millions d’euros en 2023.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock