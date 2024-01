Pour 2024, le groupe Lorillard change de système ERP. L’expert de la fabrication et de la pose de menuiseries opte pour la solution IFS Cloud, qui permet un pilotage de la production sur une plateforme unique.

Une nouvelle année est toujours l’occasion de repartir sur de bonnes bases. Pour Lorillard, spécialiste de la menuiserie professionnelle, cela signifie revoir son système de production.



Ainsi, l’industriel change de logiciel ERP, à travers un partenariat avec IFS, fournisseur de solutions comme IFS Cloud, choisie par Lorillard.

« L’orientation d'IFS vers le secteur du bâtiment et plus particulièrement le métier d’entrepreneur intégrant la fabrication et la pose sur chantier nous a séduit. Ce projet permettra au groupe Lorillard de continuer sa croissance tout en améliorant le pilotage de sa performance », justifie Thierry Luce, président du groupe.

Une solution intégrée par Arcwide

La solution IFS Cloud sera intégrée par Arcwide, entreprise d’intégration cocréée par BearingPoint et IFS. « Avec notre partenaire IFS, nous sommes ravis et fiers de démarrer cette nouvelle aventure avec les équipes de Lorillard. L’enjeu sera de maximiser l’apport de valeur aux métiers grâce à l’expertise et la détermination de nos consultants », se réjouit Claire Etcheverry, directrice générale d’Arcwide France.

Concrètement, l’implémentation d’IFS Cloud permettra au groupe de piloter ses affaires et sa distribution sur une seule plateforme. Le modèle des données est « unique, intégré et évolutif pour l’ensemble des activités d’entrepreneurs et de distributeurs », est-il décrit dans un communiqué. La solution fournira également des rapports opérationnels et financiers détaillés, visant à « améliorer le pilotage de la performance ».



De quoi renforcer les synergies entre les divers services de Lorillard, et ainsi mieux gérer les processus de production, d'assemblage et d'installation des menuiseries.



« Nous sommes ravis de ce partenariat, qui souligne notre dévouement au secteur de la construction et réaffirme notre capacité à accompagner les entrepreneurs spécialisés dans cette industrie », déclare Marc Genevois, président des Initiatives Stratégiques d’IFS.

Virginie Kroun

Photo de Une : Lorillard/IFS Cloud