Chauffage : seuls 9 % des Français ont prévu un budget pour lutter contre le froid

Si de nombreux Français ont souffert du froid l’hiver dernier, peu d’entre eux ont prévu un budget dédié à l’achat de nouveaux équipements de chauffage pour cet hiver, selon la dernière enquête de Rothelec, spécialiste du chauffage électrique.

Alors qu’une vague de froid s’abat sur la France, les tensions sur le réseau électrique et les approvisionnements en gaz sont au centre de l’attention après la crise de l’hiver dernier. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a toutefois rassuré ce matin sur France Info concernant ces approvisionnements, et félicité les Français des économies d’énergie réalisées grâce au respect de la consigne du chauffage à 19°C.

Parmi les nouvelles mesures annoncées pour réduire les consommations d’énergie : le plan thermostat, avec une aide qui doit permettre de généraliser l’installation de thermostats connectés dans les habitations d’ici 2027.

Fidèle à son habitude, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une nouvelle étude concernant le comportement et les intentions d’achats des Français face au froid, alors que la précarité énergétique s’est aggravée en 2023, selon la fondation Abbé Pierre, qui constate des comportements de privation face à la hausse du prix des énergies.

En ce début d’hiver 2024, 58 % des Français craignent un hiver très rigoureux, selon les résultats du sondage mené auprès de 2 201 Français entre le 7 et le 13 décembre 2023.

Si, dans l’Observatoire de la précarité énergétique, 22 % des Français déclaraient avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures l’année dernière, rares sont ceux ayant pris des mesures pour mieux s’équiper. Ainsi, selon les résultats de l’étude Rothelec, 55 % des Français avouent ne rien avoir prévu si jamais les températures venaient à trop chuter.

76 % des Français n’ont pas prévu de budget

La grande majorité (76 %) des Français n’ont pas prévu de budget pour réagir en cas de grand froid. Parmi les plus prévoyants, près de 23 % ont un budget compris entre 700 et 900 €. Seuls 4 % ont prévu un budget supérieur à 1 500 €.

À la question « en cas de vague de froid, qu’allez-vous acheter en priorité ? », près de la moitié (48 %) répondent « rien du tout ». Seuls 9 % des Français devraient ainsi se précipiter pour acheter un chauffage d’appoint (5 %) ou un nouveau radiateur plus performant (4 %).

Pour affronter le froid, les Français ont une idée bien précise des attitudes et stratégies à adopter. 78 % se couvriront de vêtements plus chauds, 68 % mangeront des repas chauds ou plus énergétiques, 62 % resteront plus longtemps au bureau pour profiter de la chaleur, et 51 % feront plus de sport.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock