PmSm adapte ses solutions aux chantiers en milieu hyperbare

Dans une actualité marquée par la multiplication des interventions en milieu hyperbare, PMS Médicalisation (PmSm) tend à assurer la sécurité lors de ces travaux. Dans cet objectif, le spécialiste de la mise en place et de la gestion des infirmeries de chantiers déploie des solutions médicales adaptées à ces sites à forts risques.

Alors que le Code du travail rend obligatoire la présence d’infirmeries sur un chantier comptant au moins 200 salariés, l’impératif se confirme dans le milieu hyperbare. La pression y est en effet supérieure à la pression atmosphérique, en particulier quand les interventions se déroulent sous l’eau ou sous terre. Les professionnels sur place s'exposent alors à divers accidents : lésions aux oreilles comme aux poumons, intoxication aux gaz par inhalation, problèmes lors de la décompression, aspiration… Des risques qui tendent à s’amplifier, face à l’arrivée des tunneliers dans le cadre des travaux du Grand Paris.

C’est donc dans l’idée de contrer les dangers dont recèlent ces sites aux conditions hostiles, que PmSm propose de nouveaux services spécifiques. Assistance pour la veille réglementaire, validation des instructions de sécurité, suivi des équipements et produits (kit de premiers secours hyperbare…), évaluation du risque médical à distance 7/7j, assistance pour la réalisation de retours d'expériences, mise en place d'exercices de secours sur site… Les mesures de prévention déployées par PmSm sont nombreuses et complétées par la formation des infirmiers à la gestion des accidents hyperbares.

Des visites médicales hyperbares « in situ » sont également organisées. En accord avec le médecin du travail de l’entreprise, un médecin et un infirmier hyperbare interviennent, munis d’un matériel de diagnostic médical préalablement présent. Une téléconsultation supplémentaire est également possible, si besoin.

Les dispositifs sont nés d’une collaboration avec l'Institut de Physiologie et de Médecine en milieu maritime et en environnement extrême (Phymarex) et le Dr Mathieu Coulange, chef de service de l'unité de médecine hyperbare, subaquatique et maritime de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. L’apport d’une telle expertise permettra de rendre les chantiers en milieu hyperbare plus sûrs, à l’image des ambitions de PmSm.



Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock