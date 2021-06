Qualification Chantier par Chantier : vingt projets de travaux validés

La qualification Chantier par Chantier a déjà atteint 145 dossiers étudiés, dont une vingtaine retenus. Lancée par le gouvernement en janvier 2021, cette expérimentation s'inscrit dans le prolongement de la mention RGE, destiné aux artisans et professionnels voulant effectuer des travaux, notamment de rénovation énergétique, éligibles aux aides de l’État.

Selon l’association Qualibat, la qualification Chantier par Chantier connaît « un démarrage encourageant ». Le dispositif s’adresse aux entreprises ou artisans justifiant d’au moins deux ans d’activité, en particulier ceux non Reconnus Garants de l’Environnement (RGE).

Pour les professionnels dont le volume d’activité s’élève à un ou deux chantiers par an, la mention RGE n’est pas cohérente. Avec la Qualification Chantier par Chantier, ils peuvent réaliser, dans la limite de trois chantiers par an, des travaux de rénovation énergétique ou d’installation d’équipements.

Ces derniers sont éligibles aux aides de l’état (MaPrimeRénov’, Anah, Éco-PTZ, CEE), comme prévu par le RGE classique. Dans le cadre du plan France Relance, les TPE et PME peuvent également bénéficier du nouveau crédit d’impôt exceptionnel pour la rénovation énergétique de leurs locaux.

Depuis son lancement dans le cadre du plan France Relance en janvier 2021, l’expérimentation compte déjà 145 dossiers étudiés. Une vingtaine de chantiers ont obtenu leur qualification et seront soumis à une phase d’audit durant ce mois de juin. 17 projets ont été rejeté, et les autres restent en attente de compléments. La recevabilité́ du dossier est examinée par Qualibat, Qualit’ENR ou Qualifelec. Les organismes planifient également un audit pour contrôler les travaux en présence de l’entreprise et son client, d’après une grille de critères établi par le service public de conseil Faire.

D’une durée de deux ans, l’essai de la qualification Chantier par Chantier enregistre de ses premiers mois un succès auprès des chantiers d’isolation et de menuiseries extérieures. Curieusement, la moitié des dossiers reçus a été déposée par des professionnels ayant déjà̀ été RGE, ou étant RGE pour une autre catégorie de travaux.

La mise en place de cette qualification adaptée devrait permettre la massification des travaux énergétiques, en touchant davantage d’acteurs.

Un nouveau président pour Qualibat Ce mardi 15 juin, le conseil d’administration de l’association Qualibat a élu Gérard Sénior à sa présidence. Architecte représentant de l’Union Nationale des Syndicats Français (UNSFA) et membre du bureau de Qualibat, il succède à Alain Maugard, président depuis 2009. Ce dernier, aura mis son expérience au profit des évolutions majeures menées par l’association : qualification RGE, transition numérique, ou encore adaptation de la nomenclature aux besoins nouveaux des donneurs d’ordre.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock