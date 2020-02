En constante évolution, le secteur du BTP remet fréquemment en question les procédés de conception, de fabrication, et de construction. Le gouvernement et plusieurs organismes conduisent le secteur, au travers de lois et de normes, vers une démarche de plus en plus écologique. Pour former les professionnels à ces changements, Qualitel propose cette année une soixantaine de formation.

Qualitel (Association pour la qualité du logement), propose pour l'année 2020 un catalogue de 60 formations destinées à « tous les professionnels de l’habitat, en construction, rénovation et exploitation », « couvrant toutes les thématiques actuelles et futures de l’habitat ». Ces formations permettent aux professionnels de se remettre à jour sur leurs compétences, en apprenant les nouvelles techniques utiles au bâtiment comme le BIM, ou en anticipant la future RE 2020. Elles s’organisent autour de 6 grands domaines : Énergie et environnement

Qualité, Santé, Sécurité

BIM et numérique

Réglementations, Certifications et Labels

Techniques de constructions

Expertise technique Didier Christophe, président de Qualitel Formation, prône leurs avantages. Selon lui, cette large programmation de formations « est conçue pour donner aux acteurs toutes les clés dont ils ont besoin pour décrypter les nouveaux défis du logement. Car plus que des évolutions, ces nouveaux défis constituent de profondes mutations qu’il s’agit de pouvoir pleinement s’approprier pour y répondre efficacement, et mieux les anticiper ». Grâce aux 20 centres de formation et aux 50 formateurs experts mis à la disposition des professionnels, l’apprentissage des nouvelles techniques pourra se répandre plus facilement, permettant aux salariés d’obtenir des qualifications supplémentaires. Quelles formations et pour qui ? Deux formations figurent pour le moment parmi les plus plébiscitées : « Réaliser une analyse de cycle de vie du bâtiment » (Énergie et environnement)

« Amiante : enjeux, obligations et responsabilités pour la MOA » (Expertise technique) Qualitel a bien compris que le bâtiment se tournait vers l’avenir et propose également une dizaine de formations concernant le BIM et l'éco-construction. L’association propose ainsi de « Gérer un projet en BIM » pour ensuite, « déployer le BIM au sein de son organisation ». Quant à l’écoconstruction, Qualitel propose d'aller « vers la règlementation environnementale 2020 », ou encore d'utiliser des matériaux plus écologiques, avec « construire avec des matériaux biosourcés ». Autant de formations possibles dans ces deux domaines qui permettront aux entreprises de devenir plus écoresponsables en respectant les nouvelles normes et de devenir plus efficaces dans la conception de leurs projets. Avec ces apprentissages, les professionnels du bâtiment ont toutes les clés en main pour concevoir le secteur du BTP de demain. J.B Photo de une ©Adobe Stock

Redacteur