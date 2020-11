Dans un communiqué, 19 organisations professionnelles de la filière construction annoncent s’engager pour assurer la continuité des activités du BTP et de l’immobilier dans les meilleures conditions. Cet engagement doit notamment permettre de préserver l’approvisionnement des chantiers en matériaux et équipements. Il s’agit aussi de favoriser les embauches et de soutenir l’apprentissage.

Alors que le Gouvernement a fait un point de situation sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du reconfinement, la filière construction annonce s’engager pour maintenir l’activité sur le territoire. Les artisans et les entrepreneurs vont « continuer à travailler, dans le respect bien sûr du guide de préconisations de sécurité sanitaire » rédigé par l’OPPBTP.

Cet engagement concerne *19 organisations professionnelles représentant « plusieurs centaines de milliards de chiffre d’affaires annuel » et 4 millions d’emplois sur l’ensemble du territoire national.

L’initiative « vient matérialiser la nécessité d’une action collective forte de l’ensemble des acteurs, amont et aval, de la filière construction. C’est en effet ensemble que l’activité et les emplois pourront être maintenus par la filière, garante du maintien de l’activité économique, de la cohésion sociale et des territoires en France », précise un communiqué.

Éviter les blocages

Les organisations professionnelles disent avoir tiré les enseignements du premier confinement. Elles souhaitent aujourd’hui prévenir les risques d’arrêt de chantiers ou de réticence des clients à faire des travaux chez eux, le blocage des permis de construire, des signatures de contrats et actes de ventes et des livraisons. Elles veulent également éviter les difficultés de circulation et de transports des équipes, ainsi que les dégradations et les vols pouvant survenir en marge des chantiers.

Elles s’engagent ainsi à maintenir l’activité, à protéger les salariés de la filière, à préserver l’approvisionnement des chantiers en matériaux et équipements, favoriser l’embauche des jeunes et à maintenir l’apprentissage.

Rose Colombel

*Les organisations professionnelles sont : FFB, FNTP, FDME, FNAS, FND, FNAIM, USH, AIMCC, Pôle Habitat FFB, FEDEREC, FNBM, DLR, FIEEC, FSIF, UNSFA, CINOV, Syntec Ingénierie, UNTEC, FPI