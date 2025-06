Procès Apollonia : jusqu’à 10 ans de prison et 5 millions d’euros d’amende requis

Dans le cadre du procès Apollonia à Marseille, le procureur a requis 10 ans de prison avec mandat de dépôt et 5 millions d’euros d’amende contre le couple à l’origine de la vaste escroquerie immobilière.

Deux mois après l’ouverture du procès « Apollonia » au tribunal correctionnel de Marseille, le procureur a requis la peine maximale, soit 10 ans de prison avec mandat de dépôt, contre Jean et Viviane Badache, les auteurs d’une vaste escroquerie immobilière, avec un préjudice estimé à 1,2 milliard d’euros et plus de 750 victimes – pour la plupart des médecins, dentistes ou kinésithérapeutes aujourd’hui retraités.

Pour rappel, l’escroquerie s’appuyait sur l’acquisition de lots, éligibles au dispositif des loueurs meublés professionnels (LMP).

D’après Mathieu Vernaudon, le procureur, les victimes n’auraient pas à avoir « honte d'avoir succombé à un processus extrêmement sophistiqué ».

« La plus grande escroquerie par une structure unique que la France ait jamais connue »

Dans un discours d’environ quatre heures, le procureur a en effet souligné qu’il s’agissait de « la plus grande escroquerie par une structure unique que la France ait jamais connue ».

Selon le magistrat, Jean et Viviane Badache sont « les organisateurs, les concepteurs et les bénéficiaires de l'escroquerie en bande organisée ». Depuis l’ouverture du procès, « ils sont venus dire que c'était la faute de tous les autres, y compris des parties civiles », pour lesquelles ils n'ont eu que du « mépris », a-t-il estimé.

Mathieu Vernaudon a réclamé une incarcération à l’audience et non en différé en raison du risque de fuite « très élevé » au sein du couple.

Outre les 10 ans de prison, le procureur a également requis une amende de 5 millions d’euros, soit 2,5 millions chacun, avec interdiction d’exercer dans les domaines immobilier et financier, et interdiction de gérer une entreprise.

De la prison ferme requise pour d’autres prévenus

Des peines de prison ferme avec mandat de dépôt ont également été requises à l’encontre de 13 prévenus – dont des commerciaux, trois notaires et un avocat qui conseillait l’entreprise.

Concernant les notaires, ils encourent jusqu’à 5 ans de prison – dont 3 avec sursis probatoire – et un million d’euros d’amende. À noter qu’ils auront l’interdiction définitive d’exercer le métier de notaire.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock