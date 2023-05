Rénovation énergétique : La Solive ouvre un nouveau campus à Nanterre

La Solive a pour ambition de former 5 000 personnes par an à partir de 2025, dans le but de combler le déficit de compétences actuelles et de contribuer à la transition énergétique du secteur du bâtiment.

Depuis son lancement en avril 2021, l'école a déjà ouvert trois campus à Paris (Nanterre), Lyon et Nantes, et prévoit d'étendre son empreinte en ouvrant six à dix campus supplémentaires au cours des trois prochaines années.

L'objectif est de permettre aux personnes désireuses de se reconvertir dans les métiers de la rénovation énergétique de bénéficier des formations de La Solive, sans être limité par des contraintes géographiques. Ainsi, l'école projette d'établir des campus dans les plus grandes villes de France, afin de toucher un public plus large.

Se former au métier d'installateur de pompe à chaleur

La Solive se distingue notamment par sa diversité de formations. En plus de la formation Chef de Projet en Rénovation Énergétique, qui a déjà été suivie par plus de 200 personnes, l'école lance actuellement une formation d'installateur de pompes à chaleur, un métier devenu essentiel et très demandé dans le secteur, conduisant La Solive à développer cette formation pour répondre aux besoins des entreprises.

En outre, l'école prévoit de proposer une formation sur les métiers du solaire en 2024, afin de continuer à soutenir les entrepreneurs du bâtiment dans leur transition vers des solutions énergétiques durables.

Selon les données publiées par l'école, 91 % des anciens élèves trouvent un emploi dans les six mois suivant leur formation.

Parmi eux, 40 % intègrent des bureaux d'étude en tant qu'experts thermiciens, 30 % rejoignent les services publics en tant que conseillers France Rénov', 25 % travaillent dans des entreprises de travaux ou d'immobilier, souvent en tant que technico-commerciaux, et 5 % décident de se lancer en tant qu'indépendants, en tant qu'auditeurs énergétiques ou assistants à maîtrise d'ouvrage.

Il convient également de noter qu'un tiers des élèves sont des femmes, ce qui constitue une avancée significative dans le secteur du bâtiment.

Marie Gérald

Photo de une : © La Solive