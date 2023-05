Grand Paris Express : la future gare de Noisy-Champs sort de terre

Une nouvelle ère de connexions se profile pour les 12 millions de Franciliens, symbolisée par l'union de deux spirales qui s’entrelacent à Noisy-Champs. Une future gare du Grand Paris Express qui émerge du sol, mais il faudra encore patienter plusieurs années avant sa mise en service.

Nichée à mi-chemin entre Paris et Disneyland, la gare en construction à Noisy-Champs (93) reste insoupçonnable pour les Franciliens et les touristes qui, assis à bord du RER A, s'arrêtent à la jonction Noisy-le-Grand (93) et Champs-sur-Marne (77).

Une gare prévue pour les lignes 15 et 16 du Grand Paris Express

Les palissades et les barrières entourant la gare ne dévoilent actuellement qu’à peine le chantier en cours. Situé sous la ligne de train la plus empruntée d’Europe, accueillant plus d’un million de voyageurs par jour, se trouve le quai du terminus de la future ligne 16 du métro, qui se dirigera vers Saint-Denis Pleyel.

À une profondeur de 21 mètres, la quai en béton est déjà construit, les rails sont posés, mais l’essentiel de l'aménagement reste à réaliser. De même, à six mètres au-dessus, se trouve la ligne 15 du métro, une grande liaison circulaire encerclant la capitale.

Au-dessus du RER A, enveloppé en 2018 d'une carapace de béton pour permettre les travaux environnants, se dresse désormais le dôme conçu par l'architecte Jean-Marie Duthilleul.

Ce dôme est sur le point de recevoir sa « gloriette », une pointe en spirale actuellement en cours de construction sur le chantier. Les deux spirales qui s'entrelacent dans cette structure « symbolisent l'unité des populations au-delà des limites administratives », car « elles sont réunies par le même outil qui leur permettra de voyager dans tout le Grand Paris », explique l'architecte.

Cette structure légère, caractérisée par ses « fines armatures métalliques » et ses spirales revêtues de bardages en mélèze, « une espèce de conifère », a pour objectif « d’apporter de la lumière et de créer une ambiance forestière », donnant ainsi l'impression « d’être en pleine nature », ajoute M. Duthilleul. De plus, le tunnel nord-sud, creusé depuis la surface plutôt qu'en sous-sol, permettra de relier la gare aux bois environnants grâce à de grandes pentes végétalisées. « Au bout du quai, on verra des arbres », précise-t-il.

La gare, prévue pour accueillir 150 000 voyageurs par jour, devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2025 pour la ligne 15 et en 2028 pour la ligne 16. Le réseau du Grand Paris Express, s'étendant sur 200 kilomètres, comprendra quatre nouvelles lignes de métro automatique, numérotées de 15 à 18, ainsi que des extensions des lignes.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de une : Future gare de Noisy-Champs - ©Société du Grand Paris