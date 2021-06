Depuis un moment Lapeyre n’était plus au centre de la stratégie de distribution de Saint-Gobain. La compagnie avait annoncé des désinvestissements importants pour se recentrer sur ses métiers stratégiques. Le fonds d’investissement Mutares vient de remettre à Saint-Gobain « une offre ferme et irrévocable pour le rachat de la société Lapeyre SAS et de ses filiales en France ». Cela s’accompagne de l’arrivée d’un nouveau dirigeant, Marc Ténart, à la tête de l’enseigne.